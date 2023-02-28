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فرنسا تطلق حملة تطعيم ضد «الورم الحليمي البشري»

تعبيرية
1 مارس 2023 00:42

تقرر حصول الطلبة في فرنسا على تطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في المدارس اعتباراً من الخريف المقبل.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه ستكون هناك حملة تطعيم للطلبة الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما و13 عاما مع بدء العام الدراسي الجديد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الفرنسية.

وذكر الموقع الإلكتروني لإذاعة "فرانس انفو" أن التطعيمات ستكون اختيارية.

 

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المصدر: وكالات
باريس
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