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«فيراري أبوظبي» تستضيف أبطال سكودريا

«فيراري أبوظبي» تستضيف أبطال سكودريا
1 مارس 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد) 

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بالتعاون مع متحف فيراري في مارانيلو بإيطاليا، تستضيف مدينة عالم فيراري أبوظبي ضيوفها من عشاق السيارات والسباقات للاستمتاع بتجربة فريدة مستوحاة من علامة فيراري الساحرة، والانطلاق في رحلة عبر الزمن للتعرف على إرث فريق «سكودريا فيراري» وإنجازاته المتميزة في السباقات. وسيتمكن الضيوف من المشاركة في تجربة غامرة لمشاهدة سلسلة من سيارات فيراري الأسطورية الفائزة ببطولة العالم بالفورمولا ـ 1، والتي يحتضنها معرض «أبطال سكودريا فيراري» في جاليريا فيراري. 
ويصطحب المعرض ضيوفه في رحلة عبر الزمن إلى عام 1999، والذي شهد عودة فريق فيراري للفوز في السباقات، والذي تألقت خلاله سيارة فيراري F399 الأسطورية. ويسلط المعرض الضوء على إنجازات فريق «سكودريا فيراري» خلال القرن الـ 21، لا سيما عام 2000 الذي شهد لحظات فريدة في تاريخ فيراري، عندما أعاد مايكل شوماخر إلى مارانيلو أهم لقب في عالم سباقات السيارات بعد 21 عاماً من الغياب، والذي توِّج خلاله بطلاً للعالم. ويمكن للضيوف الغوص في موسم سباقات العام 2001، حيث سيطرت خلاله فيراري بالفوز بـ 9 سباقات مع سيارة فيراري F2001. 
وتتاح الفرصة للضيوف من عشاق الحماس والسرعة لمشاهدة سيارتي فيراري F2002، وفيراري F2003GA اللتين فازتا في 17 سباقاً لتسجلا فوزين متتالين ببطولة العالم في سباقات الفورمولا-1، مع مايكل شوماخر و6 آخرين،  وروبنز باركيلو ضمن فريق «سكودريا فيراري» الذي نجح في تحقيق اللقبين للسنة الرابعة على التوالي.

فيراري أبوظبي
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