تجنب المستشفى بـ 20 دقيقة رياضة يومياً

سان فرانسيسكو (د ب أ)

كشفت دراسة بريطانية أن ممارسة من تزيد أعمارهم على أربعين عاماً الرياضة لمدة 20 دقيقة يومياً لا تحافظ على اللياقة فحسب، بل تقلل من احتمالات دخولهم المستشفى، وأكدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «جاما نتورك أوبن» أن إضافة عشرين دقيقة من التدريبات البدنية إلى روتين حياة من هم في أواسط العمر تؤدي إلى تراجع احتمالات دخولهم المستشفى بنسبة تتراوح بين 4% و23% على مدار فترة تصل إلى سبع سنوات. حيث تقي الرياضة المنتظمة من الالتهاب الرئوي ومضاعفات السكري والجلطات والتهابات المسالك البولية.