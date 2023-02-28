مدارس على عجلات في باكستان

إسلام أباد (د ب أ)

في محاولة لإتاحة التعليم لأطفال المناطق المحرومة، أطلقت الحكومة الباكستانية مشروعاً للمدارس المتنقلة اختارت له اسم «مدارس على عجلات»، وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الحكومة ستوفر أكبر قدر من المنشآت التعليمية للأطفال الذين وصفهم بـ«بناة المستقبل»، وتهدف الخطوة إلى رفع معدل محو الأمية، خاصة في المناطق الريفية. وتوفر المدارس المتنقلة التي تتكون من 8 حافلات في مرحلتها الأولى، فرصة التعليم الابتدائي للأطفال في منطقة العاصمة إسلام أباد والمناطق المجاورة. والحافلات مزودة بالحواسب الآلية والمكاتب والسبورات وشاشات إل سي دي.