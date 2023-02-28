ذوبان الجليد في أنتركتيكا يسجل رقماً قياسياً جديداً

أعلن مرصد مرجعي أميركي، أمس الاثنين، أن حجم ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية (أنتركتيكا) وصل إلى مستوى قياسي جديد في أواخر فبراير، مسجلا رقما قياسيا للذوبان منذ بدء قياسات الأقمار الصناعية قبل 45 عاما.

يذوب الجليد البحري في أنتركتيكا في الصيف ثم يعود للتشكّل في الشتاء. في منتصف فبراير، أعلن المركز القومي الأميركي لبيانات الجليد والثلوج أنه حتى قبل نهاية الصيف، كانت مستويات الجليد الذائب أكبر مما كانت عليه عام 2022 الذي سجل بدوره مستوى قياسياً في الذوبان.

وقال المرصد إن الذوبان استمر، وهذه المرة ربما وصل جليد البحر "إلى الحد الأدنى لهذا العام، عند 1,79 مليون كيلومتر مربع، في 21 فبراير 2023".

ومع ذلك، أشار المرصد إلى إن هذا الرقم "أولي"، وأن "ظروف الذوبان المستمرة يمكن أن تدفع نطاق الجليد إلى مزيد من التراجع".

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي في هذا الشأن مطلع مارس المقبل.

يخضع الغطاء الجليدي، وهو نهر جليدي كثيف من المياه العذبة يغطي القارة القطبية الجنوبية، لمراقبة خاصة من العلماء لأنه يحتوي على ما يكفي من الماء لإحداث ارتفاع كارثي في مستوى المحيطات في حال ذوبانه.

إلى ذلك، فإن الكتلة الجليدية البيضاء تعكس أشعة الشمس أكثر من المحيط الأكثر قتامة. وبالتالي، فإن فقدانها يزيد من ظاهرة الاحترار المناخي.

في فبراير 2022، انخفض الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى أقل من مليوني كيلومتر مربع لأول مرة. كما بلغ عامي 2017 و2018 حداً منخفضاً للغاية (ثالث ورابع أدنى مستوى). أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد أهمية العمل المناخي لتحقيق النمو والازدهار وكيل «الخارجية الأميركية» لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك رئيس في جهود مكافحة التغير المناخي

المصدر: آ ف ب