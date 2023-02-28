مئات الكيلوغرامات من الكوكايين على شاطئ فرنسي

صادرت السلطات الفرنسية مئات الكيلوغرامات من الكوكايين على شاطئ في شمال فرنسا، على ما أعلن مصدر قضائي اليوم الثلاثاء.

وقال بيار إيف مارو، مدعي عام مدينة شيربور القريبة من شاطئ "ريفي" حيث عُثر على المخدرات، الاثنين، لصحفيين إن "فحوصاً أولى" أجريت على "حوالى ثلاثين كيساً مضبوطاً أثبتت احتواءها على الكوكايين".

وأشار إلى أن عمليات أخذ الوزن كشفت "في هذه المرحلة وجود ما بين 700 و800 كيلوغرام" من هذه المخدرات التي ضُبطت في طرود عُثر عليها الأحد على الساحل.

وسبق أن عُثر، في أوقات سابقة، على كوكايين على السواحل الفرنسية. ففي نهاية عام 2019، وصلت حُزم تحتوي على ما مجموعه 1600 كيلوغرام من الكوكايين، على شواطئ تقع بين منطقتي "سان جان دو لوز" في الجنوب الغربي و"كاماريه" في الشمال الغربي.

وأخيراً، في نهاية مايو 2022، عُثر على حزم كوكايين يصل وزنها إلى 21 كيلوغراماً، على شاطئ في "بيرك" في شمال فرنسا. أخبار ذات صلة فرنسا تطلق حملة تطعيم ضد «الورم الحليمي البشري» ماكرون يبدأ زيارة إلى أفريقيا

المصدر: آ ف ب