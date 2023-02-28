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«القرية العالمية» تستعد للاستعراض الأشهر «لورد أوف ذا دانس»

«القرية العالمية» تستعد للاستعراض الأشهر «لورد أوف ذا دانس»
28 فبراير 2023 16:35

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «القرية العالمية» في دبي استضافتها لاستعراض «لورد أوف ذا دانس» الشهير للفنان العالمي مايكل فلاتلي، وذلك اعتباراً من 2 مارس. ويحظى الاستعراض الفني الراقص بشهرة عالمية واسعة منذ 3 عقود، أذهل خلالها عشاق هذا الفن في أنحاء العالم، نظراً لتوليفته الفريدة التي تجمع الرقص الأيرلندي المليء بالطاقة والحيوية والموسيقى الأصيلة ورواية القصص. ويتخطى استعراض الرقص الأيرلندي المحبوب الحدود الثقافية واللغوية ليسمو إلى فضاءات الروح من خلال حركات استعراضية مذهلة، ورقصات مدروسة بدقة فائقة، وتأثيرات مسرحية حديثة.وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: يسعدنا أن نقدم «لورد أوف ذا دانس» الذي أمتع الجماهير على مدار الـ 27 عاماً الماضية، للنجم العالمي مايكل فلاتلي الذي نجح في إعادة صياغة فن الاستعراض المسرحي الراقص، واكتسب شهرة عالمية واسعة، وتطرقت إليه العديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة مثل «فريندز». 
يشارك في استعراض «لورد أوف ذا دانس» الذي يقدّم لأول مرة في القرية العالمية، 23 فناناً، سيؤدون أجمل مقطوعات من العرض الكامل ومدته 90 دقيقة. 
وقال جيمس كيغان مدير الابتكار في «لورد أوف ذا دانس»: أبدى الفريق حماساً كبيراً لتقديم عرضنا الشهير في القرية العالمية بدبي، المدينة التي زارها العديد من أعضاء الفرقة كسياح. ويتطلعون الآن بشغف لتقديم لوحاتهم الفنية الراقصة في ربوع هذا المكان الجميل. ونحن سعداء بتسليط الضوء على ثقافتنا وتراثنا من خلال الغناء والرقص، في منطقة غنية بالتراث، وتزخر بمختلف أنواع الثقافات النابضة بالحياة. 
ويعتبر الفنان مايكل فلاتلي رائداً في الإبداع والابتكار في مجال الرقص الأيرلندي حول العالم لأكثر من 25 عاماً، وهذه هي المرة الأولى التي تعود فيها الفرقة إلى دولة الإمارات منذ عام 2014، لتقديم عروض فنية لا تنسى لضيوف القرية العالمية الذين سيتمكنون من مشاهدة الاستعراض يومياً ما عدا أيام الثلاثاء، وحتى 21 مارس 2023، وذلك من دون دفع أي رسوم إضافية على سعر تذكرة الدخول إلى القرية العالمية.

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