«الشارقة للتراث» و«الإسيسكو» يتعاونان أكاديمياً

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، اليوم الثلاثاء في مقر المعهد بالشارقة، وفداً رفيع المستوى من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إسيسكو» برئاسة مديرها العام معالي الدكتور سالم بن محمد المالك. وتضمنت أجندة الزيارة جولة تفقدية لمعالي سالم المالك وبقية أعضاء الوفد، يرافقهم عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد، حيث تم الاطلاع على إمكانيات المعهد ومرافقه والمراكز التابعة له، وشملت الإدارة الأكاديمية، مكتبة الموروث، قسم ترميم المخطوطات، مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي، مركز التراث العربي، المعارض، والاستوديو الفني.وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أهمية تعزيز علاقات التعاون المتبادل والشراكة الهادفة بين الطرفين، وبما يمكنهما من تبني وتنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع الفاعلة على صعيد الثقافة والتراث والمعارف والمهارات المرتبطة بهما. ولفت إلى أن المعهد، وفي سبيل تحقيق رسالته لتعزيز الوعي بالتراث المحلي والعربي على حد سواء، يسعى إلى فتح وتفعيل قنوات تواصل متجددة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والثقافية على مستوى الوطن العربي والعالم ككل، من أهمها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والتي تعتبر منارة للإشعاع الحضاري الدولي، وتقوم بدور حيوي وفاعل في دعم المعارف والبحوث والدراسات الجادة، والاهتمام بالمثقفين والمفكرين وأهل التربية، وخدمة قضايا المسلمين وعلوم الدين.

وحول نتائج الزيارة، أوضح المسلم أن المجالات واسعة والفرص المستقبلية عديدة للتعاون بين المعهد والمنظمة، والانتقال بجهودهما نحو المزيد من التميز والريادة، وقد اتفق الطرفان على مجموعة من التوصيات والنقاط ذات العلاقة بالتعاون في الجانبين الأكاديمي والتدريبي.

ورحب الدكتور سالم المالك بهذا التعاون، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود في تكوين كفاءات عربية مؤهلة وقادرة على إدارة المبادرات والمشاريع المرتبطة بالثقافة والتراث والتربية والعلوم، من خلال العمل المؤسسي المشترك، واستثمار الإمكانيات والموارد المتاحة في هذا الاتجاه، لا سيما مع ظهور مؤسسات ومراكز حكومية ناجحة في هذا المجال، وعلى رأسها معهد الشارقة للتراث الذي نجح بامتياز في حفظ التراث الوطني والعربي، وصون الهوية والقيم التي نعتز بها.