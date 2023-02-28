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" يوتيوب" يصلح أعطالاً بعد بلاغات من مستخدمين

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28 فبراير 2023 12:41

أعلن موقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت إصلاح أعطال تتعلق بتطبيقه الرئيسي و(يوتيوب تي.في) بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في الوصول إلى موقع بث مقاطع الفيديو أمس الاثنين.

وأظهر موقع (داون ديتيكتور) لتتبع انقطاع خدمات الإنترنت والمواقع أن هناك أكثر من 12 ألف واقعة لأشخاص أبلغوا عن مواجهة مشكلات مع يوتيوب بعد ظهر أمس الاثنين.

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ويتتبع (داون ديتيكتور) الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، بما في ذلك بلاغات المستخدمين على منصته. وقد يكون العطل أثر على عدد أكبر من المستخدمين.
وأعلن موقع يوتيوب على صفحة الحالة الخاصة به "أخبار سارة، تم الإصلاح! يمكنك معاودة تصفح يوتيوب تي.في أو تطبيق يوتيوب الرئيسي كالمعتاد".

المصدر: وكالات
يوتيوب
مواقع التواصل الاجتماعي
بيانات المستخدمين
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