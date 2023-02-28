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إيلون ماسك يحشد فريقاً لتطوير منافس لـ"تشات جي.بي.تي"

إيلون ماسك يحشد فريقاً لتطوير منافس لـ"تشات جي.بي.تي"
28 فبراير 2023 09:55

نقل تقرير لموقع ذي إنفورميشن يوم الاثنين عن مصادر مطلعة القول إن إيلون ماسك تواصل مع باحثين في الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة بشأن تأسيس مختبر أبحاث جديد لتطوير بديل لتشات جي.بي.تي الخاص بأوبن إيه.آي.

وأورد التقرير أن ماسك، رئيس تسلا وتويتر، يتواصل مع إيجور بابوشكين الباحث الذي ترك في الآونة الأخيرة وحدة الذكاء الاصطناعي ديب مايند التابعة لألفابت.

يأتي التقرير بعد أن حظي تشات جي.بي.تي، وهو روبوت محادثة نصية طورته أوبن إيه.آي ويمكنه صياغة النثر والشعر أو حتى نصوص برمجية إذا طٌلب منه ذلك، باهتمام واسع النطاق في وادي السيليكون.

وماسك الذي شارك في تأسيس أوبن إيه.آي مع المستثمر في وادي السيليكون سام ألتمان عام 2015 باعتبارها شركة ناشئة غير هادفة للربح، ترك مجلس إدارتها في 2018، لكنه أبدى اهتمامه بنصيبه في روبوت المحادثة، واصفا إياه بأنه "جيد بشكل مخيف".

ونقل التقرير عن بابوشكين قوله في مقابلة إنه يناقش مع ماسك تشكيل فريق لمتابعة أبحاث الذكاء الاصطناعي، لكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، مع عدم وجود خطة ملموسة لتطوير منتجات محددة.

وأضاف بابوشكين أنه لم يوقع رسميا على مبادرة ماسك، بحسب التقرير.
ولم يتسن التواصل مع ماسك وبابوشكين حتى الآن للتعقيب.

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المصدر: وكالات
إيلون ماسك
تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
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