الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أكثر مواقع التواصل الاجتماعي «تجسساً» عليك

أكثر مواقع التواصل الاجتماعي «تجسساً» عليك
28 فبراير 2023 07:54

لا يخفى على الجميع أن مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تتتبع كل تحركات مستخدميها، وتجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية من ملايين المستخدمين غير الراغبين بذلك.

وتعد «تيك توك» أكبر أداة لجمع البيانات، حيث تجمع أكثر من أي تطبيق الوسائط الاجتماعية أو خدمات المراسلة الأخرى، وفقا لدراسة أجرتها شركة Internet 2.0 للأمن السيبراني.

ويمتلك تطبيق مشاركة الفيديو الشهير، المملوك لشركة ByteDance الصينية، حوالي مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم. لكن لديه أكثر من ضعف عدد المتعقبات في شفرة المصدر الخاصة به مقارنة بمتوسط الصناعة.

وحسب « مواقع رقمية» يجمع برنامج التتبع الخاص بـ«تيك توك» خلسة بيانات حول المستخدمين لضبط الخوارزمية التي تقوم بتشغيل خلاصتها الرئيسية. ولكن يمكنه أيضا جمع معلومات حول شبكة wi-fi وبطاقة Sim، ما يثير مخاوف بشأن كيفية استخدام هذه البيانات.

وتيك توك ليست وحيدة، فقد احتلت كل من Microsoft Teams وOutlook و«إنستجرام» و«تويتر» و«سناب تشات» المراتب الأولى في المراكز الثمانية الأولى من بين 22 شركة كبرى تستوعب أكبر قدر من البيانات - بينما تم تصنيف «فيسبوك» كإحدى أفضل الشركات، حيث احتلت المرتبة 16 في تقييم Internet 2.0.

وباستخدام برنامج Malcore الخاص بها، أعطت Internet 2.0 لكل تطبيق درجة بناء على كمية المعلومات الشخصية التي تم جمعها، مع تسجيل «تيك توك» ما مجموعه 63.1.

وتم العثور على تسعة متتبعات و«الكثير من الأذونات والتحذيرات حول خطورة الكود» تؤدي إلى درجاتها، مع علامة Internet 2.0 التجارية لمستوى التتبع الموصوف كالآتي: «متطفل بشكل مفرط وليس ضروريا لتشغيل التطبيق».

وكان لدى Microsoft Teams - المشهور بمكالمات العمل الجماعية - أربعة متتبعين ولكن عدد كبير من طلبات الأذونات، ما يمنحه درجة 38، ويجعله في المرتبة الرابعة.

بينما احتلت خدمة البريد الإلكتروني في Outlook، التي يقدر عدد مستخدميها بـ 400 مليون مستخدم على مستوى العالم، المرتبة الخامسة بـ 35.9 وسبعة متتبعين، تليها «إنستغرام» و«تويتر» و«سناب تشات» وLinkedIn، والتي سجلت جميعها حوالى 34 - أعلى من متوسط الصناعة البالغ 28.8. وسجل Gmail 29.6 بينما وجد أن WeChat يحتوي على خمسة متتبعين.

وسجل تطبيق «فيسبوك» أقل الدرجات بسبب «العدد القليل جدا من التحذيرات في شأن التعليمات البرمجية»، على الرغم من وجود عدد كبير من طلبات الإذن.

وكانت خدمة المراسلة Signal - التي يفضلها الجيش البريطاني على منافستها «واتسآب» لتنظيم الأحداث اليومية واحدة من أفضل التطبيقات، مع تسجيل «فيسبوك مسنجر» وDiscord أيضا درجة عالية.

أخبار ذات صلة
البرلمان الأوروبي يتخذ قرارا بشأن "تيك توك"
" يوتيوب" يصلح أعطالاً بعد بلاغات من مستخدمين
المصدر: وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
تيك توك
فيسبوك
إنستجرام
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©