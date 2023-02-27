«فعاليات المسرح» أنشطة توعوية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشكل «فعاليات المسرح» في مهرجان السمحة التراثي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات في نسخته الـ12، ويستمر حتى 5 مارس الجاري، نقطة جذب للزوار، وتشهد تقديم باقة أنشطة ترفيهية ومسابقات وعروض مجتمعية وتوعوية وألعاب شعبية، ضمن أجواء تراثية تتسم بالتآلف الاجتماعي والالتفاف من العائلات والأطفال حول الأنشطة والفعاليات اليومية للمهرجان.

المسابقات التراثية بما فيها «اللغز التراثي»، «الأكلات الشعبية»، «البازل» و«الأسئلة البيئية» وسواها من الأنشطة الترفيهية والثقافية، يتفاعل معها زوار المهرجان وهيأت مناخاً إبداعياً بين المتسابقين الصغار والكبار. وينظم المهرجان ضمن أنشطته اليومية عدداً من المسابقات التي تقدم جوائز قيمة، منها مسابقة «الزي الشعبي»، مسابقة «أفضل تعليق»، «المسابقة البيئية»، مسابقة «أفضل قصيدة شعرية»، ومسابقة «اليولة».

حراك متنوع

وحول «فعاليات المسرح» التي تقدم يومياً فقرات توعوية مجتمعية، قال سلطان الرميثي مدير مركز السمحة الشبابي: تتيح برامج المسرح حراكاً متنوعاً، وتشهد حضوراً لافتاً على مدى أيام المهرجان، تشكله الأسر القاطنة في منطقة السمحة والمناطق المجاورة لها، وكذلك الزوار القادمون من مناطق مختلفة في الدولة، والسياح الذين يزورون الإمارات.

ولفت الرميثي إلى أنه فضلاً عن المسابقات والألعاب الشعبية، يقدم المهرجان على مسرحه فعاليات توعوية أخرى، منها عرض خاص للكلاب البوليسية K9 التي تقدمه إدارة التفتيش الأمني في قسم الأنشطة المجتمعية. ويهدف إلى تثقيف الجمهور بأنواع الكلاب المختلفة، وطريقة تدريبها على التفتيش الطاعة، إلى جانب تقديم عروض ترفيهية ومسابقات أخرى يشارك فيها زوار المهرجان، بمشاركة الكلاب، منها عرض التحية والجلوس وشد الحبل والبالون، بالإضافة إلى محاضرات توعوية عن الأمن والسلامة المرورية والسلوكيات الخاطئة التي تؤدي في النهاية إلى حوادث مرورية، وتقدمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مديرية المرور والدوريات.

أفضل أكلة

تستقطب مسابقة «أفضل أكله تراثية» العديد من المشاركين في مهرجان السمحة التراثي، وتعتبر جزءاً من الحفاظ على مفردات الموروث الشعبي المحلي، لا سيما أن الأطعمة التراثية لها تاريخ في البيئة الإماراتية بأنواعها المختلفة.

أفضل زي تراثي

مسابقة «أفضل زي تراثي» يتنافس فيها العديد من الفتيات، وتتطلب أن يرتدي الأطفال أزياء تراثية مماثلة للتي كانت تلبس في الماضي، ولا سيما في المناسبات الخاصة والعامة. ومن الضروري أن تكون مصنوعة بعناية وتلتزم بالألوان والأقمشة وطريقة التزيين القديمة حتى تكون الإطلالة مميزة.

أفضل صورة وتعليق

على حسابات التواصل الاجتماعي لـ «لسمحة التراثي»، أطلق نادي تراث الإمارات مسابقة «أفضل صورة وتعليق»، والتي يشارك فيها الزوار بالتقاط صور متنوعة من المهرجان وأنشطته المختلفة، ليتم إرسالها مع تعليق مناسب لكل صورة على حساب التواصل الاجتماعي للنادي، ويحصل الفائزون على جوائز قيمة لأفضل صورة وتعليق.