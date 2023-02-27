الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

9 طرق لدعم مريض السرطان

9 طرق لدعم مريض السرطان
28 فبراير 2023 02:25

ترجمة: عزة يوسف

الإصابة بالسرطان من أقسى الأزمات التي قد تمر على الإنسان، وتظهر الدراسات أن المرضى الذين يحصلون على دعم من الأسرة والأصدقاء يصبحون أقوى عاطفياً ونفسياً في مواجهة المرض والتغلب عليه. ويقدم موقع Psychology Today الأميركي بعض الطرق لدعمهم:

1- الاستماع والنصيحة:
الاستماع إلى المريض بتعاطف، وتقديم النصيحة له إذا طلبها، من أفضل الأمور التي يمكن القيام بها.

2- اختيار العلاج:
لا يمكن فرض رأينا على من نحبهم فيما يتعلق بطريقة العلاج، فهذا من حقهم وحدهم، وعلينا فقط أن ندعمهم.

3- الوجود:
حتى ولو كنت صامتاً، فوجودك بجانب من تحب خلال هذه الأوقات الصعبة، يترك فوائد عديدة.

4- المعرفة:
اقرأ عن مرض السرطان من مصادر موثوقة لتعرف خطط العلاج المتاحة والأعراض الجانبية التي يعاني منها المصاب.

أخبار ذات صلة
"مسكن شائع" يقلل خطر إصابة النساء بالسرطان
طريقة جديدة لعلاج السرطان بآثار جانبية أقل

5- الرعاية:
يتولى مقدمو الرعاية لمرضى السرطان الكثير من المهام، ما يؤثر على صحتهم النفسية وفقاً للأبحاث، بحيث يحتاجون إلى الرعاية أيضاً، ولا بد من تخفيف الأعباء عنهم، وتوفير طاقم رعاية إضافي.

6- الصمود:
يعتبر السرطان من الأمراض طويلة الأمد لذا من المحتمل أن ينخفض عدد الداعمين للمريض مع مرور الوقت، لذلك يجب الصمود والثبات والاستعداد لتقديم الدعم لفترة طويلة.

7- الروتين:
الحفاظ على روتين ما قبل التشخيص أو تبني أسلوب حياة صحي، يساعد المريض على مواجهة المرض وتقليل آثاره وتحسين حالته النفسية، مثل الذهاب إلى الصالة الرياضية.

8- التواصل:
حتى لو كنت تقيم بعيداً عن المريض، لا تتجاهل الدعم العاطفي سواء بالمكالمات أو الرسائل أو المساعدة بتوفير احتياجاته قدر المستطاع.

9- المساعدة:
إذا كنت تستطيع، حاول تقديم المساعدة المادية فجميعنا نعرف أن علاج السرطان طويل ومكلف.

السرطان
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
الرياضي
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
اليوم 15:30
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
عربي ودولي
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
اليوم 15:28
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©