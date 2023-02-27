9 طرق لدعم مريض السرطان

ترجمة: عزة يوسف

الإصابة بالسرطان من أقسى الأزمات التي قد تمر على الإنسان، وتظهر الدراسات أن المرضى الذين يحصلون على دعم من الأسرة والأصدقاء يصبحون أقوى عاطفياً ونفسياً في مواجهة المرض والتغلب عليه. ويقدم موقع Psychology Today الأميركي بعض الطرق لدعمهم:

1- الاستماع والنصيحة:

الاستماع إلى المريض بتعاطف، وتقديم النصيحة له إذا طلبها، من أفضل الأمور التي يمكن القيام بها.

2- اختيار العلاج:

لا يمكن فرض رأينا على من نحبهم فيما يتعلق بطريقة العلاج، فهذا من حقهم وحدهم، وعلينا فقط أن ندعمهم.

3- الوجود:

حتى ولو كنت صامتاً، فوجودك بجانب من تحب خلال هذه الأوقات الصعبة، يترك فوائد عديدة.

4- المعرفة:

اقرأ عن مرض السرطان من مصادر موثوقة لتعرف خطط العلاج المتاحة والأعراض الجانبية التي يعاني منها المصاب.

5- الرعاية:

يتولى مقدمو الرعاية لمرضى السرطان الكثير من المهام، ما يؤثر على صحتهم النفسية وفقاً للأبحاث، بحيث يحتاجون إلى الرعاية أيضاً، ولا بد من تخفيف الأعباء عنهم، وتوفير طاقم رعاية إضافي.

6- الصمود:

يعتبر السرطان من الأمراض طويلة الأمد لذا من المحتمل أن ينخفض عدد الداعمين للمريض مع مرور الوقت، لذلك يجب الصمود والثبات والاستعداد لتقديم الدعم لفترة طويلة.

7- الروتين:

الحفاظ على روتين ما قبل التشخيص أو تبني أسلوب حياة صحي، يساعد المريض على مواجهة المرض وتقليل آثاره وتحسين حالته النفسية، مثل الذهاب إلى الصالة الرياضية.

8- التواصل:

حتى لو كنت تقيم بعيداً عن المريض، لا تتجاهل الدعم العاطفي سواء بالمكالمات أو الرسائل أو المساعدة بتوفير احتياجاته قدر المستطاع.

9- المساعدة:

إذا كنت تستطيع، حاول تقديم المساعدة المادية فجميعنا نعرف أن علاج السرطان طويل ومكلف.