علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى هافانا

اليوم سنتحدث عن دولة يتخوف بعضهم من زيارتها، أحيطت بسياج من الأسلاك الشائكة المليئة بالقصص المرعبة. اليوم حديثنا عن كوبا التي عانت من حصار خانق عزلها عن العالم، والمفاجأة كانت عندما شرعت أبوابها للعالم، وأصبحت السياحة فيها الصناعة التي تستقطب 3 ملايين سائح سنوياً.

كوبا جزيرة تقع في البحر الكاريبي، وهي أكبر جزره، وعاصمتها المشهورة هافانا تُعد وجهة أساسية للسياح، حيث تشتهر بهندستها المعمارية المذهلة وثقافتها النابضة بالحياة والمعالم السياحية والتاريخية والطعام اللذيذ. هذه المميزات وأكثر جعلت من هافانا إحدى الوجهات السياحية التي زرتها.

من يزور هافانا، يقع في حبِّ أجوائها الفنية الجميلة وأحيائها التاريخية النابضة بالحياة وأُناسها الذين لا تُفارق البسمة وجوههم بالرغم من الأحوال الاقتصادية السيئة التي يعيش معظمهم فيها.

في بداية رحلتي إلى هافانا، توجهتُ إلى ساحة الكاتدرائية التي تحوط بها قصور تعودُ إلى القرن الـ 16، وتم تحويلها اليوم إلى متاحف ومقاه تجذب السياح ليستمتعوا بالموسيقى وعروض الرقص الشعبي والأجواء الجميلة. ومن يزور هافانا، لابد أن يُلاحظ أنّ الموسيقى تنتشر في كل مكان فيها، ويلاحظ الفن المعماري الأندلسي والباروكي في كثير من الأبنية في تناغم يجعله يشعر كما لو أنه رجع للقرن الـ 15. ومن هناك توجهتُ لزيارة سوق هافانا، حيث قمتُ بشراء تذكارات هي بالأصل منتجات محلية يرغب الكثير من السياح بالحصول عليها.

وأما وسائل النقل التي استخدمتها للتنقُّل كسائح في هافانا فقد تنوّعت بين عربات تجرُّها الخيول ودراجات وعربات كلاسيكية وعادية، ما جعل التجوال في المدينة أمراً غير شاق. وأما تجربة ركوب السيارات الكلاسيكية المميزة، فقد كانت من أجمل الجولات التي تجعلك تشعر وكأنك دخلت مكاناً لتصوير أفلام الخمسينيات من القرن الماضي.

ومن الأماكن المميزة التي زرتها، ساحة الثورة التي تستقطب آلاف السيّاح، وتمثل قيمة تاريخية ووطنية كبيرة للشعب الكوبي كونها المكان الذي ألقى فيه الزعيم الكوبي فيدل كاسترو خطبته الشهيرة التي دامت لـ 8 ساعات.

في نهاية زيارتي للمدينة، تشكّلت لدي قناعات جديدة تختلف عما سمعته عنها، حيث إن كوبا وعاصمتها هافانا من أكثر المناطق أمناً في العالم. فهي منظمة للغاية وتنتشر فيها قوات الشرطة والإنقاذ في مناطق الجذب السياحي، وتضم خيارات السكن للسياح كالشقق والفنادق الفاخرة. وعند زيارة كوبا يجب الوضع بعين الاعتبار أنّها تحت عقوبات، فالدولار هو العملة الوحيدة التي يمكن استخدامها من السياح وسعر الصرف للدولار مختلف عن الرسمي، بالإضافة إلى أنّ الفنادق لا تقبل الدفع النقدي بأي حال من الأحوال. وهنا يسعني القول إن هافانا أحد أجمل الوجهات السياحية التي زُرتُها، وأعتقد بأنني سأكرر زيارتها قريباً، فما رأيكم في جعل هافانا ضمن مخططاتكم؟