مصارعة الديوك.. جماهيرية واسعة في البصرة

البصرة (أ ف ب)

تحت ضوء خافت، تجمّع عراقيون لمشاهدة ديكين يلوحان بأجنحتهما ويتضاربان، فوق حلبة في مدينة البصرة، حيث تمارس هواية مصارعة الديوك.. وتتعالى الصيحات فيما يتقاتل الديكان صاحبا العرف الأحمر، ويدوران حول بعضهما بعضاً، في رقصة عنيفة، يقفزان تارةً، ويضربان رقاب بعضهما تارة أخرى. وعرفت البصرة تلك المصارعات منذ عقود طويلة بحسب السبعيني رياض الذي قال: هذه لعبة شعبية «من قديم الزمان».. جئت إلى الدنيا وهي موجودة، واعتقد أنها تعود للعشرينيات، وأضاف أنها هواية هدفها الترفيه خصوصاً في الشتاء، نأتي هنا عصراً لمتابعة المنافسات وسط الأصدقاء.