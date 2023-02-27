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لوس أنجلوس بيضاء

لوس أنجلوس بيضاء
28 فبراير 2023 02:25

كاليفورنيا (أ ف ب)

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توقف عشرات المسافرين، وتركوا سياراتهم على جانب الطريق السريع 14 في مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية، للسير واللعب على الجليد، إثر عاصفة ثلجية كست المنطقة بالكامل باللون الأبيض.
ووجهت الجهات المختصة تحذيراً من عاصفة ثلجية في أجزاء من جنوب كاليفورنيا، ووصفت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية العاصفة بأنها واحدة من أقوى العواصف على الإطلاق التي تؤثر على جنوب غرب كاليفورنيا، حيث أدت أيضاً إلى هطول أمطار غزيرة على نطاق واسع وهبوب رياح شديدة. وتسببت العاصفة في تساقط الثلوج بكثافة على الجبال ومناطق جنوب كاليفورنيا بارتفاع وصل إلى 6 أقدام.

لوس أنجلوس
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