«آنت-مان» يحافظ على صدارة الشباك

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حافظ فيلم «آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» على صدارة شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، فيما حلّ ثانياً في الترتيب فيلم «كرايزي بير»، وفق تقديرات أولية لشركة «إكزبيتر ريليشنز»، وبقيت صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية من نصيب الجزء الثالث من «آنت-مان»، بعدما حقق العمل نجاحاً كبيراً في أول عطلة نهاية أسبوع له، حيث وصلت إيراداته حينها إلى 118 مليون دولار.

وتمكن الفيلم الذي يؤدي دور الرجل النملة فيه الممثل بول راد، وإلى جانبه الممثلة إيفانجيلين ليلي، من تحقيق 32 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.