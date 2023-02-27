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تمثال الفول السوداني رمز لمسقط رأس «كارتر»

تمثال الفول السوداني رمز لمسقط رأس «كارتر»
28 فبراير 2023 02:25

بلاينز (أ ف ب)

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تحول تمثال على شكل حبة فول سوداني ضخمة رمزاً لبلدة بلاينز (جنوب شرق الولايات المتحدة) التي ينحدر منها الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، إذ يستقطب النصب البالغ ارتفاعه أربعة أمتار، والذي تظهر في قسمه العلوي ابتسامة عريضة، عدداً كبيراً من السياح سنوياً.
وتقول ديبرا ليسكوتي التي ترتاد المنطقة بضعة أشهر سنوياً: «إنّ حبة الفول هذه تبدو مع ابتسامتها وكأنها تسهر لحمايتنا».
ونُصب التمثال المصنوع من مادة البولي يوريثان وشبكة معدنية رقيقة في مدينة بلاينز، عقب أحد الاجتماعات التي عُقدت في إنديانا خلال الحملة الانتخابية لجيمي كارتر عام 1976.

الفول السوداني
الولايات المتحدة
جيمي كارتر
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