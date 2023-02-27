"مهرجان أبوظبي 2023" يستضيف خوان دييجو فلوريز

تحت رعاية فخرية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن موعد انطلاق فعاليات الدورة اـ 20 التاريخية من مهرجان أبوظبي للعام 2023، وذلك في قصر الإمارات يوم 1 مارس، مع أمسية أوبرالية يحييها التينور العالمي خوان دييجو فلوريز، والتي تليها مجموعة استثنائية أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك التي تعرض لأول مرة عالمياً، من فعاليات وأعمال فنية وموسيقية ضمن البرنامج الرئيس للمهرجان، تستمر خلال الأسابيع الـ 3 الأولى من شهر مارس.
والتزاماً بتمكين الشباب الإماراتي والاستثمار في قدراتهم الإبداعية، وتنمية واستدامة المواهب والاحتفاء بها، يفتتح مهرجان أبوظبي فعالياته مع إطلالة الفنان الإماراتي الشاب راشد النعيمي على خشبة مسرح قصر الإمارات، إلى جانب النجم خوان دييجو فلوريز المشهور بصوته الفريد، والذي يُعد من أقوى أصوات التينور، حيث يقدم برفقة الأوركسترا برنامجاً موسيقياً يضم أجمل الأعمال الأوبرالية، ومجموعة من الأغاني اللاتينية.
وينعقد المهرجان برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، ويحظى بدعم شريكه الرئيس شركة مبادلة.
ويحمل المهرجان شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، كما يحتفل بدورته التاريخية التي تتزامن مع ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسه، وسط حضور مميز لنخبة من ألمع الموسيقيين والفنانين العالميين، حيث يقدّم العديد من أعمال التكليف الحصري والإنتاج والعروض الأولى للأعمال المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى الفعاليات التعليمية والمجتمعية المميزة ومنها الجولات الموسيقية والندوات الحوارية وورش العمل.