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موزة بنت مروان تلتقي الأطفال في "فيافيا"

موزة بنت مروان تلتقي الأطفال في "فيافيا"
27 فبراير 2023 17:25

تعاونت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، الملازم أول طيار في الجناح الجوي لشرطة دبي، مع "فيافيا" FiaFia، وهي منطقة ألعاب تعليمية مُغلقة أنشأتها رائدة الأعمال الإماراتية علياء النابودة لمنح الأطفال تجربة لعب فريدة من نوعها.وفي 26 فبراير زارت الشيخة موزة "فيافيا" الموقع في "جيت أفينيو" في مركز دبي المالي العالمي لحضور جلسة تواصل وتعارف غير رسمية لمدة ساعتين تحت شعار "فوق عنان السماء".
وقالت علياء النابودة، مؤسِّسة "فيافيا": يسرنا استضافة سمو الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، وتقديم هذه التجربة الفريدة لأطفالنا في "فيافيا". ويشكل هذا اللقاء فرصة حقيقية للوقوف على أهمية الجمع بين الإلهام واللعب لتوفير تجربة تعليمية لا تُنسى.
وأضافت النابودة: عندما يقابل الأطفال كابتن طيار حقيقي، وهي في الوقت عينه امرأة إماراتية، وتمتلك مسيرة حافلة من العمل ضمن السلك الشرطي، كل هذا يلهمهم ويرسّخ لديهم الدافع لتحقيق أحلامهم، ما يمنحهم المزيد من الثقة بقدراتهم وتحقيق طموحاتهم.
تضمنت جلسة التواصل والتعارف استماع الأطفال إلى قصة الشيخة موزة وطموحها كطفلة بأن تصبح كابتن طيار. وتم إفساح المجال للأطفال لطرح أسئلتهم، وتم التقاط الصور التذكارية معها، كما تمكن الأطفال من خوض غمار ألعاب مُخصصة لألعاب الطيران ضمن "فيافيا".
وقالت الشيخة موزة: الأطفال هم مستقبلنا، ومن واجبنا أن نشجعهم ونغرس فيهم أهمية المضي قدماً في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم. أسعى إلى ترك أثر إيجابي ملموس في حياة الأطفال، وقد كان هذا السبب الرئيس لإنشاء العلامة التجارية أسباير التي تجسد كل ما أمثله، الهدف والشغف والأداء في محاولة للارتقاء بتطلعات وإمكانيات الجميع إلى أقصى الحدود الممكنة. ومع أن الأطفال يرون اليوم أنني أؤدي مهمة الطيار لكن المستقبل سيكون مختلفاً تماماً، فقد تكون الطائرات حينها ذاتية القيادة، ما يعني أن العامل الأهم والجدير بنا ترسيخه في ذهن الطفل هو أهمية ثقته وإيمانه بقدرته على التحليق فوق عنان السماء، نحو أشياء لم تُبتكر حتى اليوم. وهذا الفضول هو الذي يدفعه إلى الاستكشاف والإبداع، ويجب أن يتم توفير هذه الفرص والإمكانيات للجميع.
 

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