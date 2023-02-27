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«النخلة في عيون العالم» تربط الإنسان بالبيئة

«النخلة في عيون العالم» تربط الإنسان بالبيئة
27 فبراير 2023 16:05

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها الـ 14، والتي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: الفئة الأولى - نخلة التمر، فاز بالمركز الأول المصور فيرنانديز بيدانا، والمركز الثاني المصور ناصر الهشامي.
الفئة الثانية الإنسان ونخلة التمر، فاز بالمركز الأول المصور عبد الله خليلي، المركز الثاني المصور خوسيه لويس بيلايز دي لا تور، وفاز المركز الثالث المصور سامي الهنائي.
وأعرب الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، عن سعادته بما حققته المسابقة خلال 14 سنة، بما يعزز من علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهميتها، وتوفير فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من أنحاء العالم، وإظهار المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة الفوتوغرافية، وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.
وأضاف أمين عام الجائزة أن الدورة الـ 13 من المسابقة تميزت بمشاركة 309 مصورين يمثلون 23 دولة، وبلغ عدد الصور المشاركة 902 صورة من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعلاقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.

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