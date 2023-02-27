«وارنر براذرز أبوظبي» تراعي أطفال التوحد

أبوظبي (الاتحاد)

تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الاندماج والتلاحم الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تقدم عالم وارنر براذرز أبوظبي أول زاوية حسية من نوعها في مدينة ترفيهية في المنطقة والتي تم تصميمها لتخصيص مساحة آمنة وهادئة للأطفال المصابين بالتوحد، وهي مهيأةً لتلبية احتياجاتهم ورفاهيتهم داخل المناطق المزدحمة.

تتماشى المبادرة مع دور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتعزيز وتمكين اندماج أصحاب الهمم في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية، كما تعكس جهود «وارنر براذرز أبوظبي» لضمان إمكانية تمتع أصحاب الهمم بتجربة رائعة وممتعة في المدينة الترفيهية.

الوحدة الحسية مجهزة بأحدث التقنيات الحسية، وتهدف إلى دعم الأطفال الذين يخضعون لعلاج التوحد وإعادة التأهيل. تتضمن الزاوية الحسية إضاءة ليد طيفية ملونة، أضواء الأشعة فوق البنفسجية اللطيفة، سماعات بلوتوث، ووصلات الألياف البصرية المعززة، من أجل ضمان توفير الاسترخاء والهدوء الأمثل للأطفال. وكذلك الزاوية مجهزة بستائر شفافة سهلة الاستخدام يمكن دمجها من أجل التحكم في أجواء الغرفة وتكييفها، بما يتناسب مع تفضيلات الأطفال.

صرّح دون ستريكلر، المدير العام في «وارنر براذرز أبوظبي» قائلاً: يسعدنا بسط يد التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لمنح الأطفال المصابين بالتوحد فرصة للاسترخاء وتخصيص مساحة آمنة وهادئة لهم، وكما تلتزم «وارنر براذرز أبوظبي» في تقديم تجربة ممتعة وآسرة، حيث تأخذ في عين الاعتبار احتياجاتهم. ونحن حريصون على ترقية منشآتنا لضمان تقديم تجربة آمنة لا تنسى في مدينتنا الترفيهية الفريدة من نوعها.

وأشاد عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالشراكة الاستراتيجية الفعالة بين المؤسسة و«وارنر براذرز أبوظبي». وقال: تعد شراكتنا مع «وارنر براذرز أبوظبي» نموذجاً للتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في أبوظبي لدعم جهود تمكين وإدماج أصحاب الهمم في المجتمع، ويعتبر إطلاق الغرف الحسية في وارنر براذرز أبوظبي علامة بارزة في هذا المشروع، نظراً لمكانة «وارنر براذرز» الوجهة الترفيهية الرائدة في جزيرة ياس بأبوظبي

وأضاف: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لديها مشروع طموح يستهدف إطلاق 6 «غرف حسية» في عدد من المراكز التجارية والمناطق الحيوية في أبوظبي، بالتعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تهدف من خلاله إلى دعم إطار العلاج والتأهيل الخاص بالأطفال من أصحاب الهمم، سواء في المراكز التجارية أو الأماكن العامة الحيوية والترفيهية، تحقيقاً لرؤية أبوظبي في تقديم أفضل الخدمات، وتبني كل ما هو جديد ومبتكر على مستوى العالم لتوفير الحياة الكريمة لأبنائنا من أصحاب الهمم ودمجهم في مجتمعنا الذي يتساوى فئاته في الاهتمام والدعم.