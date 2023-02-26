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في «السمحة التراثي».. مسابقات يومية تجذب الصغار والكبار

في «السمحة التراثي».. مسابقات يومية تجذب الصغار والكبار
27 فبراير 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد) 

يواصل مهرجان السمحة التراثي في نسخته الـ12 والذي ينظمه نادي تراث الإمارات ويستمر حتى 5 مارس المقبل، تقديم العديد من الأنشطة والبرامج التراثية والثقافية والمسابقات اليومية التي تستقطب الزوار، بما تتيحه من فوائد معرفية وترفيهية. وتحرص اللجنة المنظمة للمهرجان على تقديم باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار.

حرف تقليدية
ونوّه سلطان الرميثي، مدير مركز السمحة التابع لنادي تراث الإمارات، بالأثر المجتمعي الإيجابي لـ «السمحة التراثي» في المنطقة، لاسيما على الأجيال الحديثة التي يقربها المهرجان من تراثها ويعرفها به في إطار جاذب، مشيراً إلى أهمية قيام المهرجان سنوياً حتى أصبح موعداً مهماً ضمن روزنامة الأحداث في أبوظبي. وأشار إلى وجود حيز كبير للجوائز اليومية ضمن فعاليات المسرح الرئيس، فضلاً عن عروض الحرف التقليدية وأنشطة الرسم والتلوين، والعديد من الفعاليات التي تقدمها أجنحة الجهات الداعمة والراعية. وينظم المهرجان ضمن أنشطته اليومية عدداً من المسابقات مثل مسابقة سف الخوص، والزي الشعبي «بنات وأولاد»، ومسابقة التجديل، ومسابقة الأكلات الشعبية، ومسابقة اليولة، ومسابقة التصوير الضوئي، ومسابقة أفضل تعليق، ومسابقة أفضل قصيدة شعرية، وسواها من المسابقات اليومية التي توزعت بين المسرح وأركان القرية، وسط حضور غفير من الروّاد الذين يجذبهم المهرجان كل عام.

الفائزات
وشهدت مسابقة الأكلات الشعبية مشاركة عدد كبير من الأمهات للتنافس في إعداد أطباق الهريس والعصيدة، وفازت موزة علي المنصوري بالمركز الأول في طبق الهريس، وسلمى محمد مرخان بالمركز الثاني، ومريم خادم الرميثي بالمركز الثالث، كما فازت فاطمة محمد سالم المزروعي بالمركز الأول في طبق العصيدة، ونجمة حمد محمد المنصوري بالمركز الثاني، وآمنة يوسف أحمد الحمادي بالمركز الثالث، وتستمر المنافسات في المسابقة على مدى أيام المهرجان في عدد من الأطباق الشعبية المتنوعة. وفي مسابقة الزي الشعبي للبنات المخصصة للفئة العمرية من 7 – 10 سنوات، والتي تهدف إلى التعريف بالزي التراثي التقليدي والطريقة التي كانت سائدة لخياطة وتطريز تلك الملابس، فازت بالمركز الأول مها عثمان سلطان، وحصلت على المركز الثاني عائشة علي أحمد، أما المركز الثالث فكان من نصيب نوف إبراهيم أحمد.

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«تدوير»
تأتي مشاركة شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وهي إحدى الجهات الداعمة للمهرجان، ضمن مساهمتها الفاعلة في الحفاظ على نظافة إمارة أبوظبي، حيث توفر فرق عمل متكاملة ومتخصصة، بالإضافة إلى آليات ومعدات النظافة، إلى جانب تعزيز الوعي لدى الزوار حول أهمية اتباع الأساليب البيئية السليمة. وتشمل المشاركة تعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها الشركة، بما فيها خدمات إعادة التدوير، ومكافحة آفات الصحة العامة، وجمع ونقل النفايات، إلى جانب خدمات رصد الحيوانات السائبة.

رعاية ودعم
يحظى مهرجان السمحة التراثي برعاية إعلامية من أبوظبي للإعلام، وجريدة الاتحاد، وإذاعة الأولى، وقناة بينونة، ويقام بدعم عدد من الجهات، بينها: مجموعة كيزاد، وزارة التربية والتعليم، شرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مجلس السمحة. 

الانطلاق
انطلق مهرجان السمحة التراثي في أبوظبي مساء الخميس 23 فبراير، حيث افتتح علي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات الفعاليات، وتجول في السوق الشعبي وتفقد مشاركات الأسر المنتجة والمنتجات التي تعرض في السوق، وحضر جانباً من المسابقات والأنشطة التي تقام على المسرح الرئيس.

مهرجان السمحة التراثي
نادي تراث الإمارات
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