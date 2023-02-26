6 علاجات منزلية تعزِّز الصحة

ترجمة: عزة يوسف



في كثير من الأحيان، يكون العلاج لبعض الأمراض متاحاً في المنزل. إلا أننا لا ندرك مدى صحته العلمية. ولتعزيز الصحة العامة قدمت مجلة Readers digest بعض العلاجات المنزلية التي يدعمها العلم.

1- الحكة والبشرة:

أظهرت الدراسات أن دقيق الشوفان يحتوي على خصائص مهدئة مضادة للحكة ومضادة للالتهاب، لاحتوائه على مضادات أكسدة وبروتينات، كما أن النشا والألياف الموجودة فيه تساعد على ترطيب الجلد. ضع كوباً من الشوفان في كيس قماشي واغمره في ماء الاستحمام الدافئ قبل أن تستلقي لبضع دقائق.

2- آلام المفاصل:

توصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يواظبون على المشي لمدة 9 دقائق فقط يومياً أقل عرضة للإصابة بمشاكل الحركة الناتجة عن التهاب المفاصل بنسبة 85% مقارنة بالذين لا يمشون.

3- الإمساك:

تناول ملعقة من زيت الزيتون، فقد أظهرت التجارب أن زيت الزيتون البكر له تأثير مليِّن، ما يقلل من احتمالية التعرض للإمساك.

4- قروح الفم:

تناول بعض العسل، فالقروح التي تظهر نادراً وليست بشكل مستمر ليست دليلاً على وجود مشكلة كامنة، وعلى الرغم من ذلك تكون مؤلمة، ويمكن تسريع شفائها عن طريق تناول العسل الذي يحتوي على مضادات أكسدة بالإضافة إلى كونه مضاداً للبكتيريا.

5- حرقة المعدة:

غير وضعية نومك، فغالباً ما يكون الإحساس بالحرقة ناتج عن الارتجاع ويصبح أكثر إزعاجاً عند الاستلقاء، ويساعد تغير وضع النوم في تحسين الأعراض.

6- رائحة القدم:

انقع القدمين في الشاي الأسود، حيث إنه يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا قابضة للمسام، ولا سيما أن البكتريا والمسام المفتوحة يسببان رائحة غير مستحبة.