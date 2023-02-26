شيخة الجابري تكتب: حين كُنّا

أيام جميلة ملونة بالفرح، زاخرة بالثقافة، مكتنزة بالفكر والشعرِ والدراسات النقدية الثرية، تلك الأيام احتضنتها مدينة الدمام في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث استضاف النادي الأدبي بالدمام المنتدى الخليجي الثقافي الثاني، والذي كان قد عُقد في دورته الأولى في سلطنة عمان الشقيقة، وقد حضر المنتدى أكثر من 40 مبدعاً من الشعراء والنقاد الخليجيين الذين احتفل بحضورهم النادي الأدبي، حيث شهدت ليالي المنتدى أمسيات شعرية، وجلسات نقدية قُدمت فيها أوراق عمل حول الحركة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 20 عاماً من 2002 - 2022.

ضم وفد اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات المشارك في المنتدى، والذي أسعدتني رئاسته، الناقدة الدكتورة بديعة الهاشمي التي قدمت ورقة بحثية حول «النقد الأدبي في الإمارات بين الصحافة والمؤسسة الأكاديمية»، كما شاركت الشاعرة أسماء الحمادي، والشاعر عبدالرحمن الحميري في الأمسيات الشعرية، حيث نالت مشاركاتهما استحسان وإعجاب الحضور، وكانت الفرصة سانحة خلال المنتدى للقاء وجوه عزيزة افتقدناها خلال فترة العزلة التي فرضتها كورونا على العالم، وحرمتنا من اللقاء وتبادل الآراء والأفكار وجهاً لوجه.

وكان للحفاوة الكبيرة التي استُقبلت بها الوفود الأثر الطيب في نفوس المشاركين، حيث حرص الدكتور محمد عبدالله بودي رئيس المنتدى الأدبي وفريق العمل معه على تقديم وجبة ثقافية غنية ومتنوعة بين الأدب والزيارات الرسمية والفنون الشعبية التي كانت في استقبال الحضور، وأضافت كثيراً من البهجة داخل نفوس المشاركين في أجواء الطقس شديد البرودة الذي شهدته الدمام في الأسبوع الفائت.

إن أهم ما حققه المنتدى الثقافي الخليجي الثاني من أثرٍ هو اللقاء بين الأشقاء، والذي يعزّز اللحمة الخليجية المشتركة، ويؤكد أواصر الود، ووشائج القربى بين مبدعي الخليج وأبنائه بصفة عامة، ولا شك في أن للعمل المشترك قيمته وأهميته وآثاره الإيجابية على المشاركين والحضور كذلك. ويحتاج هذا القطاع الثقافي الخليجي المشترك إلى مزيدٍ من التفعيل وإعادة التنشيط من خلال وضع استراتيجيات مشتركة وفعّالة على المستويات الرسمية وليس الشعبية فقط، حيث إننا نواجه في الخليج العربي العديد من التحديات والقضايا الثقافية والفكرية التي من المهم أن يتصدى لها المثقفون وأصحاب الخبرات الذين يستطيعون من خلال التواصل وتبادل الآراء، الإسهام في توفير حركة أدبية خليجية نشيطة ومستدامة تحقق الآمال، وتحفظ حق الأجيال في المعرفة والظهور والتأثير بشكل إيجابي رصين.

كل الشكر والتقدير نرفعه للقائمين على تنظيم المنتدى على أمل اللقاء من جديد في المنتدى الثالث الذي ستستضيفه دولة الكويت الشقيقة العام المقبل بإذن الله.