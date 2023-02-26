ستديو بث مباشر على الجسر

(وكالات)

يتحول جسر في مدينة قويلين بمقاطعة قوانغشي جنوب الصين ليلاً إلى ستديو بث مباشر مفتوح، يتجه إليه عشرات الشباب للغناء والحديث عن حياتهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ بهدف جذب مزيد من المستمعين لصفحاتهم، حيث يمكن للمشاهدين التبرع إلى صفحات البث المفضلة لديهم، وتقول تشياو يا (27 عاماً)، إنها تغني وتجري حوارات عن الحياة اليومية مع جمهورها على صفحتها من الساعة التاسعة مساءً إلى الثالثة صباحاً كل ليلة، مشيرة إلى أن العديد من برامج البث المباشر تكون في غرف مغلقة، لكنها فضلت البث من مكان خارجي مفتوح لجذب مشاهدات أكثر ولفت نظر المارة كذلك، ورغم درجات الحرارة التي قد تصل إلى صفر درجة مئوية، لا يتوقف مذيعو التواصل الاجتماعي عن البث المباشر، حيث يخرجون على مشاهديهم بالبطاطين السميكة والسخانات والمشروبات الدافئة.