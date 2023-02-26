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التحام مركبة إغاثة روسية بمحطة الفضاء الدولية

التحام مركبة إغاثة روسية بمحطة الفضاء الدولية
27 فبراير 2023 01:16

موسكو (أ ف ب)

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التحمت مركبة فضائية روسية من نوع سويوز بمحطة الفضاء الدولية، بهدف إعادة رائدَي فضاء روسيَين وآخر أميركي عالقين في المحطة بسبب حادث تسرب تعرضت له مركبتهم، في سبتمبر المقبل، وأقلعت مركبة الإغاثة «إم إس -23» من قاعدة بايكونور الفضائية من دون أي شخص فيها، ووصلت إلى المحطة الفضائية بعد رحلة استغرقت يومين تقريباً، بحسب مشاهد مباشرة بثّتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وفي ظل غياب أي طاقم ليحل محل الرواد الثلاثة، مُدّدت مهمّتهم حتى سبتمبر، بينما كان مقرراً مبدئياً أن يعودوا في نهاية مارس، وسيكونون في نهاية المهمة قد أمضوا نحو سنة في الفضاء.

محطة الفضاء الدولية
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