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الدب الذهبي لـ«وثائقي نفسي»

الدب الذهبي لـ«وثائقي نفسي»
27 فبراير 2023 01:16

برلين (أ ف ب)

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منح مهرجان برلين السينمائي جائزة الدب الذهبي للفيلم الوثائقي «سور لادامان» للفرنسي نيكولا فيليبير والذي يتناول موضوع سفينة تستضيف أشخاصاً يعانون اضطرابات نفسية في باريس، وأوضح نيكولا فيليبير بعد تسلمه جائزته، أن «سور لادامان» غير المرفق بأي تعليق صوتي والذي تركّز فيه الكاميرا على وجوه المرضى في هذه السفينة التي يتمتعون فيها بحرية كبيرة، «محاولة لقلب الصورة السائدة عمن يعانون الجنون»، كما نال الفرنسي فيليب غاريل، جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج عن فيلم «لو غران شاريو»، وهو عمل أشبه بوصية فنية صوّره المخرج مع أبنائه.

مهرجان برلين السينمائي
جائزة الدب الذهبي
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