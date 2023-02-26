"بكل فخر من دبي" تدعم مشاريع "سكة للفنون والتصميم"

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، تشارك مجموعة من المشاريع الناشئة من أعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي" في فعاليات "مهرجان سكة للفنون والتصميم 2023" الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، وتستمر حتى 5 مارس المقبل في "حي الفهيدي التاريخي".



أهداف أساسية

وتهدف المشاركة، ضمن "بكل فخر من دبي ماركت"، إلى استعراض قصص نجاح عدد من المشاريع الناشئة التي انطلقت من دبي، وتميزت في قطاع المأكولات والمشروبات بما تقدمه من خيارات متنوعة وفريدة لجمهور المهرجان الذي يستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار المهتمين بمجالات الفن والإبداع.

ويضم "بكل فخر من دبي ماركت" مشاركة 28 مشروعاً ناشئاً يقدم أصحابها على هامش فعاليات المهرجان، مجموعة من أشهى المأكولات والحلويات ونكهات القهوة المتميزة والمتنوعة، فيما يدعم "الماركت" الأهداف الأساسية لمبادرة "بكل فخر من دبي" التي أطلقها "براند دبي"، والرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والناشئة على النمو، من خلال التعريف بما تقدمه من منتجات مميزة، والسعي لإشراكها في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي على مدار العام، ومن بينها مهرجان "سكة للفنون والتصميم"، الذي يُعد منصة مبتكرة لدعم وعرض أعمال الفنانين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، ونافذة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

قصص نجاح

وقالت فاطمة الملا، تنفيذي المشاريع الإبداعية في "براند دبي": تُسلط مشاركة "براند دبي" في مهرجان "سكة للفنون والتصميم"، الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال أعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي"، وتعمل على تحفيزهم ومنحهم المزيد من فرص النمو، كما تعد المشاركة فرصة لتعريف الجمهور بما يقدمونه من منتجات جديدة في إطار سعيهم المستمر نحو التميز في عالم ريادة الأعمال بأفكار وإبداعات تدعمهم لتحقيق أحلامهم.

وأوضحت الملا أن مشاركة أعضاء المبادرة في هذا الحدث الفني والإبداعي المهم، تأتي في إطار الشراكة المثمرة بين "براند دبي"، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وضمن إحدى الفعاليات الكبرى التي تنظمها الهيئة وتحظى باهتمام وحضور لافت من مختلف الجنسيات.

وقالت نور خلفان الرومي، مدير مشروع مهرجان "سكة للفنون والتصميم" في "دبي للثقافة": يُعد المهرجان منصة مهمة لاستقطاب أصحاب المواهب الإبداعية والمشاريع المبتكرة، وأعضاء المجتمع الإبداعي في دبي، وهو ما يصب في إطار التزامات "دبي للثقافة" الهادفة إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تحفيز الصناعات الثقافية والإبداعية التي تمثل رافداً أساسياً في اقتصاد دبي الإبداعي. وأضافت: يتيح المهرجان عبر برنامجه الثري بالفعاليات والأنشطة أمام الجمهور فرصة استكشاف مشهد دبي الفني، والتعرف على إبداعات نخبة من الفنانين إلى جانب توجهات قطاع الفنون المحلي والعالمي. ولفتت إلى أهمية الشراكة بين "دبي للثقافة" و"براند دبي" الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل.

ويضم "بكل فخر من دبي ماركت" المشاريع: "أود جوب"، و"ذى جروتوا"، و"ثري باي إيفا"، و"مرزام" ، و"مطعم الخيمة التراثي"، و" جرام 21"، و"اقلي نودلز"، و"مطعم ماماراما"، و"مطعم و مقهى ماكزي ذا جود فود"، و"ذا جوس ميرجانت"، و"راسكلز"، و"النكهة الخامسة"، و"ماست"، و"بينزا"، و"قونتس"، و"كاميليا ستيشن كافي"، ، و"بلو ماتشا"، ومقهى "أكس في أيه غاليري آرت"، "مطبخ هيا"، و"هنجربر"، و"سايج"، و"كرك إنك"، و"موريش باي كاي"، و"بيريا تاكوس دبي"، و"إف يو نو يو نو".



حاضنة للإبداع

أطلق "براند دبي" مبادرة "بكل فخر من دبي" قبل سنوات بهدف إلقاء الضوء على قصص نجاح مجموعة من المشاريع والأعمال الصغيرة التي نشأت وتأسست في دبي، حيث تعكس تلك القصص طبيعة دبي كمدينة حاضنة للإبداع والأفكار المبتكرة وأصحاب الطموحات الكبيرة الذين يجدون في بيئتها الداعمة للأعمال الخيار الأمثل للانطلاق في رحلة نجاح تسعى المبادرة إلى مساندتهم فيها وتمكينهم من تحقيق ما يرجونه من نجاح وتميز في العديد من المجالات.

ويندرج مهرجان سكة للفنون والتصميم تحت مظلة #موسم_دبي_الفني، وهو احتفالية سنوية تقام في "حي الفهيدي التاريخي" إحدى #وجهات_دبي، للاحتفال بالمشهد الإبداعي والثقافي المتنامي في إمارة دبي.