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سميرة أحمد تعود في «المرية»

سميرة أحمد تعود في «المرية»
26 فبراير 2023 16:09

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
بعد فترة طويلة من الغياب عن الشاشة، بعدما اتخذت قرار اعتزال الفن قبل 5 سنوات تقريباً، تعود الممثلة الإماراتية القديرة سميرة أحمد إلى عالم الدراما من جديد عبر مشاركتها في بطولة مسلسل «المرية»، الذي تخوض فيه السباق الدرامي الرمضاني 2023.
واحتفى أبطال المسلسل بعودة سميرة أحمد إلى التمثيل عبر نشر مقاطع فيديو وصور على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعهم بسميرة في موقع التصوير، معلقين: «وأخيراً عودة الممثلة الكبيرة سميرة أحمد».
ويشارك في بطولة مسلسل «المرية»، أحمد الجسمي، هيفاء حسين وبلال عبد الله، وهو من تأليف منى النوفلي، إنتاج «جرناس» لأحمد الجسمي، وإخراج أحمد المقلة.

 

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