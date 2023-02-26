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محمد منير يشدو في أبوظبي

محمد منير يشدو في أبوظبي
26 فبراير 2023 16:01

أبوظبي (الاتحاد)
أعرب الفنان محمد منير عن سعادته بلقائه جمهوره في أبوظبي، في الحفل الغنائي الذي أحياه مساء أمس السبت في منطقة «الساحة» بممشى القناة.

وقال: حفلي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أبهرني بالاستقبال الحافل من جمهوري من مختلف الجنسيات، فهذا هو المعنى الحقيقي للمغني العربي، الذي «يعلي صوته بالغناء» لكل جمهوره في أنحاء الوطن العربي، متمنياً في جولاته المقبلة أن يحيي حفلات في كل الدول الخليجية.

وأتى حفله في أبوظبي ضمن جولته الغنائية في عدة دول عربية، والتي حققت نجاحاً لافتاً، وشهد حفله الذي استمر قرابة ساعة ونصف الساعة حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتفاعلاً لافتاً من الحضور، الذي أخذ يردد معه كلمات معظم أغنياته حتى نهايتها.

اختار منير باقة من أغنياته التي واكبت مسيرته الفنية الحافلة بالأغنيات التي نالت رواجاً وانتشاراً كبيرين، ومنها: «عشق البنات» و«الليلة يا سمرا» و«حبيبي لون الشوكولاته» و«شمندورة»، كما تنقل بين عدد من أغنياته القديمة مع وصلات عزف منفرد «سولو» من عازفي فرقته الموسيقية، وسط هتاف الحضور «الكبير كبير بنحبك يا منير»، ومنها: «علّي صوتك بالغنا» و«وسط الدايرة» و«الرزق على الله» و«الناس الناس».

وجاء حفل منير ضمن العديد من الفعاليات التي ينظمها ممشى القناة، الوجهة المائية الجديدة التي رسخت مكانتها كمركز حيوي للفعاليات والترفيه في أبوظبي.

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