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"تويتر" تسرح عشرات الموظفين

شعار تويتر أمام مقرها في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية
26 فبراير 2023 13:19

أفاد موقع (ذي إنفورميشن) الإلكتروني أن شركة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرحت عشرات الموظفين أمس السبت في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر.

ونقل التقرير عن أشخاص على دراية مباشرة بالمسألة في وقت مبكر اليوم الأحد قولهم إن تخفيض الوظائف شمل العديد الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر.ولم ترد تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وسرحت تويتر في مطلع نوفمبر، حوالي 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار.

 

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المصدر: رويترز
موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"
إيلون ماسك
تويتر
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