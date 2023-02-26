التحام مركبة إغاثة بمحطة الفضاء الدولية لإنفاذ 3 رواد
محطة الفضاء الدولية (ISS) تم تصويرها من المركبة الفضائية سويوز إم إس -19
26 فبراير 2023 08:14
قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) اليوم الأحد إن المركبة الفضائية التي انطلقت في مهمة لإعادة رواد الفضاء الثلاثة العالقين في محطة الفضاء الدولية قد التحمت بالمحطة.
انطلقت الكبسولة سويوز إم.إس-23 من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان يوم الجمعة في مهمة تهدف إلى إعادة رواد الفضاء وهم الروسيان سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتلين والأميركي فرانشيسكو روبيو. ومن المقرر إعادة الثلاثة في سبتمبر.
وكان من المقرر أن ينهي الثلاثة مهمتهم في مارس، لكن تقطعت بهم السبل في الفضاء بعد بدء حدوث تسرب في نظام التبريد بمركبتهم الفضائية إم.إس-22. وستتم إعادة تلك الكبسولة المعطوبة من دون أفراد الشهر المقبل.
وقالت روسكوزموس على تطبيق تيليجرام "اليوم عند الساعة 3:58 بتوقيت موسكو (00:58 بتوقيت جرينتش) التحمت الكبسولة غير المأهولة سويوز إم.إس-23 تلقائيا بوحدة بويسك (المخصصة لهبوط المركبات) بالمحطة الفضائية الدولية".
وتعتقد روسكوزموس وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن التسرب وقع بسبب ارتطام صخرة كونية صغيرة بالكبسولة بسرعة شديدة.