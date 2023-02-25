أحمد العسم يكتب: الخبز

الفرق بين الجوع والشبع رغيف واحد..

يجب أن يكون الإنسان خبزاً للجميع..

كلما قرأت الحياة وجدت أجمل العطاء هو عطاء بلادي الحبيبة الإمارات، وكلما وددت ملء العين ذهبت إلى رغيف الحياة في ربوعها وملأت. بلادي العزيزة هي كل وجداني وهي الخبز الذي فتحت أعماقك له، الخبز في بلدي الإمارات للجميع، وهي أجمل وأكبر العطاءات، وهي للقلوب نور.

«الوطن هو رغيف الخبز والسقف والشعور بالانتماء والدفء والإحساس بالكرامة».. غازي القصيبي

الخبز للجميع..

كلما التقيته سرد لي حكاية مميزة من خبرة السنوات والعمل والانتماء الحقيقي لمحب وطنه عبيد درويش «ولد خالتي ما من شراته حد». يستمع إليك ويخبرك بأن القلوب تشبه الخبز، لا بد أن تكون للجميع تسمع، تعطي وتروي العطش. أحببت فيه تواضعه، وأنه كلما اقترب من الناس في الأماكن التي يزورها أكل خبز الحياة من أيديهم. تسللت مرة إلى قلبه ورأيت فيه ما ساعد على اطلاعي المعرفي، فهو الخبز بالنسبة لعائلتي بعطائها الوفير.

الخبز والبحر..

متى ما أراد البحر المالح الحديث بشدة جئت له بأكمله وحدثته وهو الأكثر قبولاً لقدم «الفلامنكو» المصنوع الثابت في الطين عند سيفته، حيث يتجمع الطين عند قدمه. في هذا اليوم وجدتني أمام كل جيد فيه، هكذا الخباز القديم في فريجنا القديم، وتذكرت ذاك العجوز الكريم حيدر، وقلبه الكبير الذي منح الخبز مجاناً في الوقت المحدد عند الفجر وطار به من يحتاجه من العمال والناس، ورغيف الخبز قوتهم في الحياة.

تذكرته وهو يمد يده ويعطي الخبز بنفس راضية وروح ترفرف بعطاء واسع، مرةً وقف رجل يبتسم يشير إلى اللهفة التي ظهرت على وجوه المنتظرين أمام التنور وسخونته منتظرين «خبز السوق»، وجدتني أسأل نفسي عن فكرة الصبر، وعن عطاء حيدر الحقيقي، ووقوفه في صف المتقدمين للخبز وتكرار المشهد يومياً من دون صعوبة، كلٌ يقدم الآخر على نفس، تذكرت الأدوار التي يلعبها المصنوعون الذين لم يجدوا نظاماً فيه من التيسير الكثير. رغيف الخبز عنوان الحياة، يسعد به المتعففون الذين يعملون من دون أن يلتفتوا. الخبز يشبه القلوب الكبيرة المفتوحة للجميع. حين قلب الطائر صحن جدتي، وبدد فتات الخبز والماء، أذكر شعورها الحزين، أذكر كل جيد فيه خبز.

الخبز أستطيع لأجله الوقوف، الصبر والوقت صديقان، رغيف الخبز يتسع للجميع، يحمي الجوع، ويبدد الخوف، أستطيع إيقاف التعثر معه، زمن لطيف أمامي معه، له العافية الدائمة، من عرف المعنى ووثقه له دوام الاستمرار.