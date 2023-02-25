«ميتا» تنافس «تشات جي بي تي» بـ «لاما»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

كشفت ميتا، المالكة لفيسبوك، عن نسختها الخاصة من الذكاء الاصطناعي المستخدم في تطبيقات مثل «تشات جي بي تي»، قائلة إنها ستتيح للباحثين إيجاد حلول للمخاطر المحتملة لهذه التكنولوجي، وصفت ميتا برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والمسمى LLaMA (لاما)، بأنه نموذج «أصغر وأفضل أداءً، صُمم لمساعدة الباحثين على تطوير عملهم»، في ما يمكن اعتباره انتقاداً مبطّناً لقرار مايكروسوفت بإصدار التكنولوجيا على نطاق واسع، مع الاحتفاظ برمز البرمجة سرّياً، وأشارت ميتا إلى أن المشكلات التي أظهرها الذكاء الاصطناعي عبر روبوتات المحادثة، يمكن علاجها بشكل أفضل إذا تمكّن الباحثون من تحسين الوصول إلى هذه التكنولوجيا باهظة الثمن.