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«لا نوي دي دوز» يفوز بـ «الأوسكار الفرنسية»

«لا نوي دي دوز» يفوز بـ «الأوسكار الفرنسية»
26 فبراير 2023 01:58

باريس (أ ف ب)

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حصد فيلم «لا نوي دي دوز» 6 جوائز في مهرجان سيزار الذي أقيم على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج لدومينيك مول، وحصل الممثلان باستيان بويون وبولي لانرس على جائزتي أفضل ممثل واعد وأفضل ممثل في دور ثانوي، عن دورهما كمحققين في الشرطة القضائية يحاولان كشف ملابسات جريمة قتل فتاة من دون شهود، ومن جوائز سيزار التي توصف بـ «الأوسكار الفرنسية»، فاز بونوا ماجيميل بجائزة أفضل ممثل للعام الثاني على التوالي، عن دوره في فيلم «باسيفيكسيون - تورمان سور ليزيل»، في سابقة في تاريخ هذه المكافآت.

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