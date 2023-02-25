100 ألف دولار غرامة لمخالفة معايير السلامة في «راست»

(رويترز)

وافق منتجو فيلم الغرب الأميركي (راست) على دفع غرامة 100 ألف دولار لوجود مخالفات «جسيمة» تتعلق بالسلامة في مكان العمل قبل حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة مديرة التصوير هالينا هتشينز في موقع تصوير الفيلم عام 2021. وذكر المحقق لورينزو مونتويا من مكتب سلامة العمال في نيو مكسيكو أن المكتب خلص إلى أن شركة إنتاج فيلم راست كانت تعلم بوجود شكاوى من الإهمال في التعامل مع الأسلحة وانطلاقها بطريق الخطأ، لكنها قررت عدم اتخاذ إجراء بشأن ذلك، وقالت ملينا سبادوني محامية شركة الإنتاج «أولويتنا استئناف الإنتاج والانتهاء من الفيلم حتى يمكننا الاحتفاء بحياة وعمل هالينا هتشينز».