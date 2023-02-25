«ميتا» تطور أداة ذكاء اصطناعي تنافس «تشات جي بي تي»

كشفت «ميتا»، المالكة لشركة «فيسبوك»، عن نسختها الخاصة من الذكاء الاصطناعي المستخدم في تطبيقات مثل «تشات جي بي تي». وصفت «ميتا» برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والمسمى LLaMA (لاما)، بأنه نموذج «أصغر وأفضل أداءً»،«صُمم»لمساعدة الباحثين على تطوير عملهم. وقد أثارت برمجية «تشات جي بي تي»، ضجة كبيرة في العالم بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل المقالات أو القصائد، في ثوانٍ فقط باستخدام تقنية تُعرف باسم نماذج اللغات الكبيرة («LLM» - «ال ال ام»). تعد تكنولوجيا LLM جزءاً من مجال يُعرف باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي يتضمن أيضاً القدرة على التصرف بالصور أو التصميمات أو كود البرمجة بشكل فوري تقريباً بناءً على طلب بسيط. وعمقت شركة «مايكروسوفت» شراكتها مع شركة «أوبن إيه آي»، مبتكرة «تشات جي بي تي»، إذ أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن التكنولوجيا ستُدمج في محرك بحث «بينغ» الخاص بها وكذلك متصفح «إيدج». وأعلنت غوغل، التي ترى تهديداً مفاجئاً لهيمنة محرك البحث الخاص بها، أنها ستطلق قريباً لغتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحمل اسم «بارد». أخبار ذات صلة شبكة جامعات طريق الحرير تناقش واقع الذكاء الاصطناعي «بريسايت» تستعرض حلول السلامة العامة المتطورة في القمة العالمية للشرطة

المصدر: آ ف ب