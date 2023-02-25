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"مسكن شائع" يقلل خطر إصابة النساء بالسرطان

"مسكن شائع" يقلل خطر إصابة النساء بالسرطان
25 فبراير 2023 13:49

 

أظهرت دراسة جديدة أن تناول الأسبرين يوميا قد يجعل النساء أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض الشائع.

ويعتبر سرطان المبيض سادس أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء في المملكة المتحدة، وغالبا ما يطلق عليه اسم القاتل الصامت نظرا لأن الأعراض من الصعب ملاحظتها في المراحل المبكرة.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، تشير نتائج الدراسة إلى أن الاستخدام المتكرر للأسبرين قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض، بغض النظر عن قابلية المرأة الوراثية للإصابة به.

وقام الباحثون بتجميع البيانات من 8 دراسات أجراها اتحاد جمعية سرطان المبيض بين عامي 1995 و 2009 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.

وشمل تحليلهم 4476 امرأة مصابة بسرطان المبيض غير المخاطي (نوع نادر من المرض) و 6659 امرأة لم تكن مصابات بالسرطان، تتراوح أعمارهم بين 49 و 66 عاما.

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من بين المصابات بالسرطان، استخدمت 13 بالمئة الأسبرين بشكل متكرر، ليكتشف الباحثون فيما بعد ارتباط الاستخدام المتكرر بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض غير المخاطي.

وفي دراسات سابقة، وُجد أن الأسبرين يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ويزيد من فرص النجاة من سرطان الثدي بحسب سكاي نيوز العربية.

ومع ذلك، حذرت الدراسات من أن الاستخدام المتكرر للأسبرين يمكن أن يسبب نزيفا داخليا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وعلى الرغم من التوصية بجرعة يومية من الأسبرين للبعض إذا كانوا معرضين لخطر وراثي للإصابة بأمراض القلب، وجدت دراسة أخرى أنه يسبب مشاكل في القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: وكالات
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