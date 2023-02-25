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حسين الجسمي في «دار الأوبرا السلطانية».. 2 و3 مارس

حسين الجسمي في «دار الأوبرا السلطانية».. 2 و3 مارس
25 فبراير 2023 13:23

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلن الموقع الرسمي لـ«دار الأوبرا السلطانية مسقط» دار الفنون في سلطنة عُمان، عن نفاد جميع تذاكر حفلي «جبل الأغنية العربية» الفنان حسين الجسمي، وذلك بعد الإعلان عنهما ضمن قائمة الحفلات العربية للدار في العام 2023.وبعد الإقبال الكبير على الحفل تم الاتفاق على تمديد ليلة إضافية، الأولى في 2 مارس، والثانية في 3 مارس.
وأوضح الجسمي أنه متحمس جداً للوقوف للمرة الثانية أمام الجمهور العماني في «دار الأوبرا السلطانية مسقط»، قائلاً: «يجمعني مع الجمهور العُماني الشقيق محبة خاصة وعشرة امتدت لأكثر من 25 عاماً من الاحتفالات والأعمال الوطنية والاجتماعية، وأنا دائماً متشوق للغناء أمام هذا الجمهور المتذوق والمحب للفن، والحمد لله نجاحاتي معه متعددة وأفتخر بها».
وتأتي حفلة الجسمي في «دار الأوبرا السلطانية مسقط» ضمن الجولة الغنائية التي سيقوم بها خلال عام 2023، حيث يستعد لإحياء مجموعة حفلات مقبلة في دول الخليج والدول العربية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
 

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