طارق المنهالي يتألق في المنكوس بـ«رمية الهدّيف»

أبوظبي (الاتحاد)

تألق الفنان طارق المنهالي بأغنيته الجديدة «رمية الهدّيف»، والتي أطلقها وتغنى بها في برنامج «المنكوس» الذي حل ضيفاً على حلقته السادسة، فيما لاقت الأغنية نجاحاً باهراً.

وقال المنهالي إن الأغنية التي لحنها هي من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوزيع موسيقي لفادي الساري وميكس ماستر لعدنان الحلبي. وذكر أنه لأول مره يتم دمج المنكوس بفن العيالة الإماراتية، وإطلاقها عبر البرنامج، حيث انفرد بتقديم هذا اللون كمطرب الذي عادة ما يقدّم بشكل جماعي.

وأضاف: شعرت بسعادة غامرة عندما تفاعل الجمهور مع الأغنية، ولا سيما أن التراث والإيقاعات الإماراتية مازالت مليئة بالغزارة ومازلنا ننهل منها كل جديد ومتطور، ووعد جمهوره قائلاً: الخير قادم.

ويعرض برنامج «المنكوس» في موسمه الثالث على قناة أبوظبي وبينونة برعاية ودعم من إدارة لجنة المهرجانات والبرامج التراثية. ويهدف البرنامج إلى إعادة إحياء لحن المنكوس الأصيل ومد جسور التواصل بين جيل الشباب، والحفاظ على الموروث الإماراتي، وتسجيله كمنصة ثقافية ثابتة.