«سكة» و«خليجي» يسردان حكايات التراث

أبوظبي (الاتحاد)

تطل النسخة الـ 11 من مهرجان «سكة للفنون والتصميم» الذي تستمر فعالياته حتى 5 مارس المقبل، في «حي الفهيدي التاريخي»، حاملة معها رؤى إبداعية وتركيبات فنية، زينت بها «دبي للثقافة» أروقة «بيت سكة» و«بيت خليجي»، حيث يحتضنان أعمالاً نوعية تميزت ببريقها وأناقتها وأفكارها الملهمة المستوحاة من التراث المحلي والخليجي، لتعكس ما يتميز به قطاع الفنون من ثراء وتنوع، وما تشهده دبي من حراك ثقافي وفني لافت.



مغامرة

بأفكار وتصاميم مبتكرة ارتدت ثوب الذهب، جاءت أعمال «بيت سكة» لتظهر إبداعات مجموعة من الفنانين الإماراتيين، ومن بينهم المصمم عمر النجار، مؤسس شركة «فيليني» الذي اتخذ من «سكة» مظلة للتعبير عن عشقه للساعات، حيث تظهر مجموعته «كرسهير» شغفه بالتصميم المبتكر للساعات، بينما منح العمل «يكتبون قصصاً عن أماكن مثل هذه» الفنانة سارة السامان فرصة التعبير عن رؤيتها للمغامرة على اختلاف أشكالها، سواء كانت في مكان ما أو داخل كتاب أو حتى أغنية.

وعلى وتر الخيوط والأقمشة عزفت مجموعة من الفنانات الإماراتيات تعبيراً عن رؤاهن الفنية المختلفة. ومن خلال عمل «كشف الطيات» تسعى المبدعة سلمى المنصوري إلى دراسة علاقتها وإحساسها بمسقط رأسها «غياثي» الواقعة في المنطقة الغربية بأبوظبي، حيث ترى سلمى أن الأقمشة تخفي بين طياتها هوية المكان وتاريخه والكثير من الذكريات والعواطف والتجارب، بينما برعت الفنانة حمدة أحمد الفلاحي في توظيف الخيوط وتطريز التلي، لإنتاج عملها «سولعي» ليشكل سلسلة تجريبية مستلهمة من قصائد الشعر العربي.

تصاميم

أما المصمم مايد عبدالله فيترجم من خلال «موقع إنشائي» انشغاله بتصميم الأزياء، حيث يقدم قطعاً كلاسيكية ممزوجة بأزياء الشارع، استلهمها من أشكال هندسية ثنائية الأبعاد، بينما تستعيد الفنانة آمنة البنا عبر «أقمشة BRX» الحنين إلى عقد التسعينيات من القرن الماضي، عبر ابتكار تصاميم متنوعه في أساليبها لإنتاج قطع فنية متفردة. وتؤكد الفنانة عائشة حاضر أن «الفن هو أحد أشكال العمل الجماعي»، من خلال عملها «تركيبات محمولة» وهو سلسلة حقائب يد مصنوعة من مواد مختلفة، مثل: النحاس، والسجاد، والإكريليك، والفضة.

في حين شكلت تصاميم المجوهرات جزءاً من مجموعة الأعمال التي يضمها «بيت سكة»، حيث تعيد «مسك للمجوهرات» عبر مجموعتها «التراث» تخيل شكل تراث المنطقة، وعلاقته مع المجوهرات المعاصرة، وحالة التوازن بين الأحجار الكريمة والذهب. وتكشف علامة «نرايا للمجوهرات» عن أحدث تصاميمها المتمثلة بمجموعة «سيدتي» المبتكرة، لتشكل احتفالاً بجمال وسحر الأحجار الكريمة، وما ترويه ألوانها وخصائصها من قصص الطبيعة المختلفة.

قلادة وورود

وقدمت الإماراتية عائشة أحمد المرر وزميلتها البريطانية كلير بيكر، «ماريات أم هلال – قبل أن تُنسى» وهو عبارة عن قلادة مصنوعة من الخرز الذهبي، وهلال مرصع بحبات اللؤلؤ والياقوت، تهدفان من خلاله إلى إبراز أهمية توثيق وحفظ المجوهرات التقليدية من النسيان والضياع، ليمهد العمل الطريق لإطلاق حملة «قبل أن تُنسى» في الإمارات.

وأخذ «فلاور لاب» على عاتقه تزيين «بيت سكة» بالورود، باستخدام زهور «جيبسوفيلا» الصغيرة التي تتميز بألوانها الفاتحة، ويعتمد العمل على اللونين الفضي والذهبي كإشارة إلى الحداثة والذوق الفني للتركيب.

رمزيات

وتحمل الأعمال الفنية التي يحتضنها «بيت خليجي» في المهرجان الذي يندرج تحت مظلة «موسم دبي الفني»، دعوة لاستكشاف الحنين والذكريات التي مثلت محور المعرض الجماعي «ذكرياتنا»، بما يضمه من أعمال فنية بصرية ثرية برمزيات تحمل بصمات 3 فنانين من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان. وفي عملها الفني التركيبي «حنين» تضيء الفنانة العمانية حمدة سالم على البيوت القديمة وذكريات الناس في طفولتهم، بينما يستكشف الإماراتي حمدان الشامسي مفهوم الحنين عبر عمله «من دون عنوان»، وفيه يستند إلى تقنية «الكولاج» والوسائط المتعددة، ليوفر تجربة حسية متكاملة ترتكز على استعادة الصور القديمة، وأشرطة الكاسيت، والمجلات القديمة، وأجهزة الراديو. أما البحرينية يارا أيوب، فتطل بعملها «واتريمبو»، وفيه تستعيد الطقوس التي تسبق حفل الزفاف وتشكل جزءاً فريداً من الثقافة البحرينية.

ويعتبر «سكة للفنون والتصميم» الذي تستمر فعالياته حتى 5 مارس، مبادرة سنوية شاملة تنظمها «دبي للثقافة» احتفاءً بالمشهد الإبداعي والثقافي للإمارة، حيث يمثل المهرجان منصة مبتكرة داعمة للفنانين على اختلاف تخصصاتهم، تحقيقاً لالتزامات الهيئة الرامية إلى توفير بيئة إبداعية وفنية مستدامة، قادرة على تمكين أصحاب المواهب الإبداعية وصقل مهاراتهم.