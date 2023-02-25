فوائد مذهلة لزيت الزيتون.. تعرف عليها

سلطت دراسة طبية حديثة الضوء على فائدة جديدة لتناول زيت الزيتون، المعروف عنه كونه أحد العناصر الرئيسية للنظام الغذائي في منطقة البحر المتوسط.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة إشبيلية الإسبانية ومستشفى كوستا ديل سول، فإن حمض "الأوليك" الذي يشكل ما بين 70 إلى 80 بالمئة من تركيب زيت الزيتون، يحتوي على خصائص تساعد في الوقاية من السرطان ومرض ألزهايمر وخفض الكوليسترول.

فيما يلي أبرز ما توصلت إليه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Nutrients: