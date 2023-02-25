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فوائد مذهلة لزيت الزيتون.. تعرف عليها

فوائد المذهلة لزيت الزيتون.. تعرف عليها
25 فبراير 2023 08:56

 

سلطت دراسة طبية حديثة الضوء على فائدة جديدة لتناول زيت الزيتون، المعروف عنه كونه أحد العناصر الرئيسية للنظام الغذائي في منطقة البحر المتوسط.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة إشبيلية الإسبانية ومستشفى كوستا ديل سول، فإن حمض "الأوليك" الذي يشكل ما بين 70 إلى 80 بالمئة من تركيب زيت الزيتون، يحتوي على خصائص تساعد في الوقاية من السرطان ومرض ألزهايمر وخفض الكوليسترول.

 

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فيما يلي أبرز ما توصلت إليه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Nutrients:

  •     يعد "الأوليك" من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.
       
  • لاحظ الأطباء انخفاض مستويات "الأوليك" في أدمغة المرضى الذين تم تشخيصهم باضطرابات مثل الاكتئاب ومرض ألزهايمر.
       
  • تتمثل الوظيفة الأساسية لحمض "الأوليك" في العمل كجزيء للطاقة ومكون لأغشية الخلايا.
     
  •   واحدة من أهم مزاياها هي خصائصه المضادة للأكسدة، حيث يمكنه تنظيم كل من تخليق ونشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة.
     
  •   فائدة أخرى للحمض هي تأثيره المخفض للكوليسترول، أو قدرته على تثبيط التعبير عن البروتينات المرتبطة بنقل الكوليسترول، وتقليل امتصاصه، وفي المحصلة منع تصلب الشرايين بحسب سكاي نيوز العربية.
     
  •   تم رصد آثار مثبطة للأوليك على الجينات المسرطنة، وتأثيراتها على موت الخلايا المبرمج.
  •     يقوي جهاز المناعة عبر تنظيم الخلايا المرتبطة بالالتهابات.
المصدر: وكالات
زيت الزيتون
الصحة والتغذية
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