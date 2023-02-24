«قتلة القصص الإخبارية».. تحايل لإزالة المحتوى الإلكتروني

واشنطن (الاتحاد)

«قتلة القصص الإخبارية».. هل سمع أحد من قبل عنهم؟! أو هل هناك فعلاً جماعات هدفها وأد القصص الصحفية في مهدها؟!

للأسف الإجابة.. نعم.

يقول موقع يعرف باسم Forbidden Stories (القصص المحرمة) إن شركة إسبانية تدعى Eliminalia تقوم بعمليات مريبة لإزالة معلومات وقصص إخبارية معينة من على شبكة الإنترنت، على الرغم من صحتها. ويضيف الموقع أن هذه العمليات، تتم بصورة فيها قدر كبير من الاحتيال والتلاعب في إطار ما يعرف باسم مشروع «قتلة القصص».

يحكي الصحفي الاستقصائي المكسيكي دانيال سانشيز، إنه بدأ يتلقى في أغسطس 2018، مكالمات ونصوص غريبة حول مقال نشره مؤخراً. طالبه المتصلون الذين زعموا أنهم محامون بإزالة مقاله. وأضاف «القصص المحرمة» الذي تديره منظمة غير ربحية مهمتها «مواصلة نشر أعمال الصحفيين الآخرين الذين يواجهون تهديدات»، أن سانشيز كان قد نشر في يناير 2018 تحقيقاً عن ممارسات لشركة مراقبة بالفيديو تدعى إنتركونيكتا، تعاقد معها حاكم ولاية كامبيتشي الجنوبية في المكسيك. نشر سانشيز قصته في «باجينا 66»، وهو منفذ إخباري استقصائي صغير بالولاية. ومن خلال غربلة سجلات التدقيق المالي، اكتشف سانشيز أن الشركة، وهي تابعة لشركة Grupo Altavista متعددة الجنسيات للتكنولوجيا، متورطة بقضايا الفساد والاحتيال الضريبي.

قال المحامون المزعومين للصحفي إنه انتهك قانون بيانات أوروبي وطلبوا منه إزالة الإشارات إلى مجموعة «ألتافيستا» ومؤسسها ريكاردو أورانتيا. تم التوقيع على البريد الإلكتروني من قبل «إدارة الامتثال» التابعة للاتحاد الأوروبي، ثم ادعوا أنه انتهك حقوق الطبع والنشر، من خلال نشر نسخة طبق الأصل من تحقيق سانشيز بموقع وهمي بتاريخ سابق مزيف.. وقدم أولئك المحامون مزاعمهم إلى Digital Ocean الذي يقدم خدمة استضافة «باجينا 66» الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، فأمرت Digital Ocean سانشيز بإزالة مقالته من موقع Pagina 66، وإلا ستتحول إلى اللون الأسود.

وتبين أن هذه الحملة لم تكن من عمل المحامين المحليين أو خبراء التسويق.

وحصلت منظمة Forbidden Stories، على وثائق تؤكد أن وراء هذه التحركات المريبة مجموعة Altavista Eliminalia - وهي شركة إسبانية لغسيل السمعة تقدم خدمات حذف المحتوى للعملاء من القطاع الخاص - لإزالة العشرات من المقالات، بما في ذلك مقالات سانشيز. وتبين أيضاً أن سانشيز كان واحداً من مئات الصحفيين والمدونين وغرف الأخبار في جميع أنحاء العالم الذين تم حذف أعمالهم أو تعديلها أو إخفاؤها عن الإنترنت بين عامي 2015 و2021 من قبل Eliminalia.