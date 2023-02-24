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رحيل الممثل السوري شادي زيدان إثر أزمة صحية

الممثل السوري شادي زيدان
24 فبراير 2023 21:09

نعت نقابة الفنانين في سوريا الممثل شادي زيدان الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 49 عاما بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى.

وقالت النقابة إن تشييع جثمان الفقيد سيتم غدا السبت من مشفى دار الشفاء إلى مسقط رأسه في مدينة "الرحيبة" ليصلى عليه ويدفن هناك.

الراحل هو شقيق الممثلين أيمن ووائل زيدان واشتهر، في بداياته، بالأدوار الكوميدية مثل شخصية (محروس) في مسلسل (عيلة 6 نجوم) عام 1997 ليقدم بعد ذلك عشرات الأدوار المتنوعة على شاشة التلفزيون.

ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها الراحل (طيور الشك) و(أنشودة المطر). كما كان قد انتهى مؤخرا من تصوير دوره في مسلسل (زقاق الجن) الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.

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المصدر: رويترز
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