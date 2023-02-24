"سلامة الطفل" تعزز الإيجابية في "الشارقة للثقافة والناس"
"سلامة الطفل" تعزز الإيجابية في "الشارقة للثقافة والناس"
24 فبراير 2023 18:45
الشارقة (الاتحاد) تشارك إدارة سلامة الطفل بالشارقة، ضمن أنشطتها بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، بمنصة توعوية في "مهرجان الشارقة للثقافة والناس"، الذي ينظمه المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مدى 4 أيام، وحتى 26 فبراير في حديقة القرائن 2. وتهدف مشاركة الإدارة إلى توعية جمهور المهرجان من الأطفال وأولياء الأمور ببعض قواعد الأمن الإلكتروني، ومنها تعريفهم بخطوات إنشاء كلمة مرور قوية لحماية حسابات الأطفال على التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، والحفاظ على معلوماتهم الشخصية ومحتوى حساباتهم من الصور والرسائل، وتأمينها بما يضمن التقليل من مخاطر اختراق الحسابات من المتسللين الإلكترونيين. وتعرض المنصة الآثار المترتبة على الاستخدام غير الآمن للتطبيقات المختلفة على الإنترنت، مقابل إيجابيات الاستخدام الآمن للشبكة، للتحفيز على التقيد بالإرشادات التي توفر أعلى معايير الأمان في البيئة الرقمية، وتثقيف الأطفال حول أهمية تعزيز العادات الرقمية الإيجابية والتصفح الآمن والمسؤول، والاستفادة من الإنترنت في إتاحة الوصول إلى المواد التعليمية وتطوير المهارات السلوكية والمعرفية. وترصد منصة "سلامة الطفل" في المهرجان نسبة المشتركين من الأطفال واليافعين على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، في إطار مواكبتها المستمرة لقضية استخدام الأطفال، والتعرف على نسبة المستخدمين للتطبيقات المختلفة من خلال لعبة تفاعلية على المنصة. والهدف من الرصد هو تحديد التطبيقات الأكثر استخداماً لدى الأطفال واليافعين، والإساءات التي قد يتعرضون لها والتي بدورها تؤثر سلباً على سلوكياتهم مستقبلاً، ما يسهم في وضع سياسات ودراسات لمعالجة الثغرات والتحديات التي يواجهها الأطفال أثناء استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي لضمان أعلى مستويات الحماية وتعزيز السلامة الرقمية. وقالت نهلة السعدي، نائب مدير إدارة سلامة الطفل: "نحرص على التواصل المستمر مع الأطفال وأولياء الأمور من خلال نقل الإرشادات التوعوية بأساليب تعزز لديهم جوانب الوقاية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، كثفنا التوعية بأساسيات السلامة الرقمية للوصول إلى استخدام أكثر أماناً للإنترنت وتجنيب الأطفال مخاطر العالم الرقمي وحماية خصوصيتهم". وتهدف إدارة سلامة الطفل من خلال المشاركة بمنصات توعوية في مختلف المهرجانات والفعاليات التي يلتقي فيها أكبر عدد من أفراد المجتمع، إلى نشر المزيد من الوعي تجاه قضايا سلامة الطفل، حيث تركز في مهرجان الشارقة للثقافة والناس على التوعية بالممارسات المتعلقة بسلامة الأطفال في العالم الرقمي، والخطوات اللازمة لتأمين حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحمايتهم من الابتزاز والتنمر ومساعدتهم على الحفاظ على الخصوصية على الإنترنت.