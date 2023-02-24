فعاليات ثقافية وترفيهية آسرة.. في دبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن جدول فعاليات دبي، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة مميزة من الحفلات والعروض الموسيقية الحية والفعاليات الرياضية والثقافية التي تستضيفها الإمارة خلال شهر مارس 2023. وتتنوع الفعاليات لترضي مختلف الاهتمامات والأذواق، حيث يتجدد الموعد السنوي مع المنافسات والأناقة الفاخرة من خلال كأس دبي العالمي للخيول، والذي يشكل الفعالية الأبرز التي يترقبها عشاق الخيل في الإمارة. كما تطل بطولة التنس الأشهر على مستوى العالم، ثم "آرت دبي"، المعرض الفني الدولي الرائد على مستوى الشرق الأوسط، الذي ينتظره محبو الفن الحديث والمعاصر؛ وصولاً إلى عروض وحفلات موسيقية لا مثيل لها بمشاركة أبرز الفنانين العالميين. تستمر بطولات سوق دبي الحرة للتنس، بطولة التنس الأشهر على مستوى العالم، بدورتها الـ 27 حتى 4 مارس. ويشارك في البطولة مجموعة من ألمع نجوم اللعبة، وفي مقدمتهم نوفاك دجوكوفيتش وآندي موراي، حيث تمثل محطة مهمة للاعبين قبل انطلاق بطولات العالم لرابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس، وتجمع تحدياتها 100 لاعبة تنس محترفة و500 لاعب تنس محترف. ويعود موسم دبي للخيول بكامل تشويقه من خلال كأس دبي العالمي، البطولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريس فعالية سنوية تتنافس فيها أفضل الخيول والفرسان في العالم، والتي تنطلق فعالياتها يوم 25 مارس المقبل في مضمار ميدان. كما يمكن الاستمتاع بالأنشطة المتنوعة المصاحبة للسباقات ومن ضمنها مسابقة Style Stakes والحفل الختامي. وتستمر الفعاليات الرياضية لشهر مارس من خلال سلسلة سباقات "سكيتشرز برفورمانس " للجري، والتي تُقام يوم 19 مارس على مضمار الميدان للجولف، لتتيح للجمهور فرصة ممارسة رياضة الجري بصحبة العائلة والأصدقاء. وتضم الفعالية خمسة سباقات للهواة بمسافات متنوعة مناسبة للأطفال والكبار من مختلف الأعمار، تبدأ من 3 كيلومترات، وتتدرج تصاعدياً من خلال فئات 5 و10 و16 كيلومتراً. كما يتيح سباق الإمارات حتا هليز للجري ، والذي يقام يوم 5 مارس المقبل، فرصة خوض منافسة مشوقة مع إطلالة على الطبيعة المميزة للمنطقة. وتشهد الدورة الحالية من السباق إطلاق منافسات نصف الماراثون 21.1 كيلومتر للمرة الأولى، إلى جانب المسافات الأخرى والتي تضم مسارات لـ 10 و5 و2.5 كيلومتر، والتي تمر عبر معالم حتا الطبيعية. يستضيف مسرح دبي أوبرا في 3 مارس أسطورة الفلامنكو الإسباني "دييغو إل سيغالا"، الحائز على جائزتي جرامي، والذي يقدم أشهر أعماله اللاتينية مثل سوليداد، وكييريمي، ولاجريماس نجيراس. ويعود النجم الباكستاني عاطف أسلم على مسرح كوكا كولا أرينا يوم 4 مارس للقاء جمهوره مجددا، حيث يقدم النجم العالمي أغانيه مصحوباً بأوركسترا الفردوس، الفرقة الموسيقية النسائية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتضم عازفات من أكثر من 23 دولة مختلفة. وتستضيف دبي نسختها الخاصة من"ريوايند" Rewind، أضخم مهرجان موسيقي مخصص للأغاني القديمة في المملكة المتحدة، وذلك تحت اسم "ريوايند فيست دي إكس بي". ويشكل المهرجان الذي يقام في 4 مارس في بلا بلا دبي، رحلة موسيقية إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، من خلال سهرة مستمرة من العروض الحية لأهم أساطير موسيقى البوب مثل طوني هادلي، هيفن 17، هيذر سمول، تي باو، والثنائي الحائز على الجوائز جو ويست. وتحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي حققت ألبوماتها مبيعات قياسية بالملايين، حفلاً غنائياً يوم 10 مارس على مسرح دبي أوبرا. وتؤدي خلال الحفل المرتقب مجموعة من أشهر أغانيها مثل الليلة ليتلنا، وكتير حلو، وبيروت. ويستضيف نادي زيرو غرافيتي الشاطئي يوم 11 مارس "ديميتري فيغاس ولايك مايك"، أحد أهم الثنائيات في الموسيقى الإلكترونية على مستوى العالم، في حفل يقام على الشاطئ ويستمر يوماً كاملاً مع أكثر من 16 ساعة متواصلة من الموسيقى. ويعود الفنان ماجد المهندس إلى مسرح كوكا كولا أرينا يوم 17 مارس، حيث يؤدي النجم الكبير، الملقب بـ "مهندس الأغنية العربية" والمعروف بصوته المميز، أغانيه الأكثر شعبية من ألبومات مختلفة مثل أنا وياك، وانسى، إلى جانب أغنيات جديدة أطلقها عام 2022 مثل مشتاقلك، وأعطيني وقتاً. كما تستضيف دبي نجمة موسيقى البوب العالمية ديمي لوفاتو، حيث تعود الفنانة المرشحة لجائزتي جرامي إلى الإمارة بعد 6 سنوات من حفلها عام 2017، لتقيم أول حفل لها على مسرح كوكا كولا أرينا يوم 18 مارس. ويعود الفريق الشبابي الأيرلندي "ذا سكريبت" إلى دبي يوم 18 مارس المقبل للمشاركة في مهرجان تنظمه "ماك جيتيجان" على مسرح مدينة دبي للإعلام. ويؤدي الفريق مجموعة من أنجح أغاني الفريق مثل "نو غود إن غود باي" و"ذا مان هو كانت بي موفد". ويشارك في الحفل فريق الروك "ذا كوروناز"، القادم من مدينة دبلن، إلى جانب مجموعة من الفنانين ومنسقي الأغاني. تُقام فعاليات آرت دبي بين 3 و5 مارس، حيث يعود إلى مدينة جميرا في دورته الـ 16. ويسلط المعرض الضوء على الإبداعات الفنية الحديثة والمعاصرة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 400 فنان من 40 دولة، والذين تتوزع أعمالهم الفنية على قاعات عرض مختلفة هي "كونتمبوراري" الفن المعاصر، و"مودرن" الفن الحديث، و"البوابة"، و"ديجيتال" الفن الرقمي. وتشهد دبي إقامة مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي تنظمها دبي للثقافة، من 24 فبراير وحتى 5 مارس. ويحتفي المهرجان بمجموعته المذهلة من الأعمال الفنية ذات التصاميم الفريدة، بمرور 11 سنة من الإبداعات الفنية المميزة. ويتيح المهرجان لزواره هذه السنة استكشاف حي الفهيدي التاريخي الذي يُشكل أعرق مناطق الإمارة، والذي سيكتسب طابعاً فريداً من خلال المعارض الفنية والمجسمات والليالي الشعرية والعروض الموسيقية وورش العمل والأفلام. ويعود أسبوع السركال للفنون بدورته الجديدة ليقدم مجموعة من المعارض والبرامج الفنية المناسبة لمختلف الأعمار، وذلك في الحي الأكثر شعبية في مجال الثقافة والفنون. ويقام الأسبوع الفني من 25 فبراير وحتى 5 مارس، حيث تُعرض فيه لوحات ومنحوتات وسواها من الأعمال الفنية التي تحمل تواقيع فنانين محليين وعالميين، إلى جانب ورش عمل تناسب مختلف الأعمار. وتجري فعاليات معرض فنون العالم دبي، من 9 وحتى 12 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيحظى زوار المعرض الرائد على مستوى المنطقة والذي يقدم أعمالاً فنية بأسعارٍ معقولة، بفرصة مشاهدة أكثر من 4000 عمل فني و300 معرض وفنان عالمي تحت سقف واحد، وتتمثل رسالة معرض فنون العالم دبي في وضع الفن في متناول الجميع، مع التركيز على توجهات فنية مختلفة مثل فن الشارع والخط العربي. ويقام معرض دبي العالمي للقوارب، أحد أضخم العروض البحرية على مستوى المنطقة، من 1 وحتى 5 مارس في "دبي هاربر". ويضم عدداً من أهم القوارب واليخوت الفاخرة، كما يسلط الضوء على الإبداعات الحرفية في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم، ليوفر للبائعين والمشترين وعشاق اليخوت بشكل عام، الفرصة للاطلاع على أحدث التقنيات واليخوت.يعود معرض "كاستم شو" ، أضخم معرض متخصص في السيارات والدراجات النارية المعدلة في الشرق الأوسط، بدورته الجديدة من 10 وحتى 12 مارس في مدينة إكسبو دبي. ويشكل المعرض موعداً لا يُفوّت بالنسبة لعشاق المحركات، حيث يتيح لهم فرصة رؤية مجموعة من أكثر السيارات المعدلة تميزاً في دبي، إلى جانب برنامج متنوع من العروض والنشاطات، بما فيها عروض سيارات الدفع الرباعي، ومهارات القيادة، واستعراض السيارات والدراجات النارية، والتطبيق المباشر للتعديلات وسواها الكثير من الفعاليات الأخرى.