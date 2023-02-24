"البرلمان العربي للطفل" ينتخب رئيسه غداً السبت

أبوظبي (الاتحاد) بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، يعقد البرلمان العربي للطفل جلسته الافتتاحية والأولى ضمن أعمال دورته الثالثة صباح غداً السبت بمشاركة 17 دولة عربية ويتضمن جدول الأعمال جلسة افتتاحية تتبعها الجلسة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ومناقشة موضوع عام. وبوصول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تبدأ أعمال الجلسة الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات وبعدها تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم. ويلقي سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل كلمة ترحيبية في مستهل انعقاد الجلسة والتي تعقد في ظل مواصلة البرلمان لأعماله ونجاحه في تحقيق أهدافه وتمثيله للأطفال لتتبعها كلمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يلقيها المستشار عبد المالك دبابش. وبعدها يلقي أحد الأعضاء كلمة نيابة عن أعضاء وعضوات البرلمان واستشراف أدوارهم في إطار ممارسة أعمالهم في برلمانهم الذي يمثل أطفال الوطن العربي. تعقد بعدها الجلسة الأولى والتي ستشهد انتخاب رئيسا للبرلمان العربي للطفل ونائبيه وفق نظام الانتخاب الحر عبر النظام الالكتروني وبعدها يناقش البرلمان موضوعه العام "حق الطفل بالمشاركة في اتخاذ القرار".