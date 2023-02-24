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إنطلاق الكبسولة «سويوز» إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة أفراد طاقم إلى الأرض

إنطلاق الكبسولة «سويوز» إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة أفراد طاقم إلى الأرض
24 فبراير 2023 10:54

انطلقت اليوم الجمعة الكبسولة سويوز غير المأهولة من كازاخستان في طريقها إلى محطة الفضاء الدولية من أجل إعادة رائدي فضاء روسيين ورائد فضاء أميركي إلى الأرض.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن المركبة غير المأهولة من طراز سويوز إم إس23- أقلعت في الساعة 27:5 صباحا بالتوقيت المحلي (0024 بتوقيت جرينتش) من قاعدة بايكونور كوزمودروم في كازاخستان.

ومن المقرر أن تلتحم الكبسولة بمحطة الفضاء الدولية في الساعة 0101 بتوقيت جرينتش يوم الأحد. وستحل الكبسولة سويوز إم إس23- محل مركبة الفضاء سويوز إم إس22- بعد تسرب سائل تبريد المبرد في ديسمبر.

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ونقلت المركبة سويوز إم إس22- رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا فرانك روبيو ورائدي الفضاء التابعين لوكالة روسكوزموس سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين إلى المحطة الفضائية في سبتمبر الماضي.

وسيعود أفراد الطاقم الثلاثة إلى الأرض على متن الكبسولة البديلة في وقت لاحق من هذا العام. وقالت ناسا إن المركبة سويوز إم إس22- التالفة كان من المقرر أن تنفصل عن محطة الفضاء الدولية في أواخر مارس المقبل وتعود إلى الأرض غير مأهولة. واضطر المهندسون الروس للتعامل مع التسريبات على مركبتين فضائيتين مختلفتين في محطة الفضاء الدولية في الأسابيع الأخيرة.

وتم إسقاط مركبة الشحن الفضائية المعيبة بروجرس إم إس21- وبطريقة يمكن التحكم بها في وقت سابق من هذا الشهر، مع سقوط حطامها المتبقي في المحيط الهادئ.

المصدر: د ب أ
محطة الفضاء الدولية
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