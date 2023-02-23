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بالدوين يدفع ببراءته من قتل مصورة أثناء تصوير فيلم

الممثل أليك بالدوين
24 فبراير 2023 01:49

أظهرت وثائق محكمة أن الممثل الشهير أليك بالدوين قدم التماسا ببراءته، الخميس، فيما يتعلق بتهمة القتل غير العمد الناجم عن إطلاق نار قاتل في موقع تصوير فيلم "راست" في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.
قدم بالدوين، الذي من المتوقع أن يمثل لأول مرة أمام قاض الجمعة، الالتماس عبر دعوى قضائية.
وكانت ماري كارماك-ألتويز، المدعية العام للمنطقة القضائية الأولى في نيو مكسيكو، قد اتهمت بالدوين ومسؤولة فحص الأسلحة في الفيلم، هانا جوتيريز ريد، الشهر الماضي بالقتل غير العمد لوفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز برصاصة أطلقها بالدوين أثناء التصوير. 

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المصدر: رويترز
أليك بالدوين
هالينا هاتشينز
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